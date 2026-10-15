Josh Wander, ex-CEO da 777 Partners, dona da SAF do Vasco até maio de 2024 - Daniel Ramalho / Vasco

Josh Wander, ex-CEO da 777 Partners, dona da SAF do Vasco até maio de 2024Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 15/10/2026 22:49

Josh Wander, ex-CEO da 777 partners, antiga dona de 70% das ações da SAF do Vasco , se declarou culpado por fraude de US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões) nos Estados Unidos. A Procuradoria de Nova York, envolvida no julgamento do caso, revelou que o empresário admitiu o crime nesta quinta-feira (15). Para os delitos cometidos, a pena máxima no país é de 20 anos. Sentença será determinada pelo juiz distrital no dia 1º de março de 2027.

"Como ele próprio admitiu, Josh Wander utilizou sua empresa, a 777 Partners, para subtrair centenas de milhões de dólares de credores privados e investidores. Wander ofereceu os mesmos ativos como garantia mais de uma vez, apresentou ativos fictícios, mentiu sobre a situação financeira de sua empresa e chegou a falsificar extratos bancários, tudo para obter acesso aos recursos de suas vítimas", diz parte do comunicado de Jamie McDonald, procurador do distrito sul de Nova York.

O relatório continua, afirmando que o ex-dono da SAF cruz-maltina usou os valores subtraídos para assumir despesas dos clubes de futebol geridos pela empresa. Na época, a iniciativa também tinha ações de Genoa, da Itália, Hertha Berlim, da Alemanha, e Standard Liège, da Bélgica.

"Em seguida, ele destinou esses valores a fins não autorizados pelos credores, inclusive para arcar com as despesas da rede de clubes de futebol profissional mantida pela 777. Seja no mercado privado ou no público, uma conduta tão descarada compromete a integridade do nosso sistema financeiro e não será tolerada", diz outro trecho.



Ao todo, Josh Wander foi acusado por fraude eletrônica, fraude com valores mobiliários e conspiração, denúncias que sucederam a feita em maio de 2024, também por fraude. Na época da primeira queixa, a 777 partners entrou em processo de falência e o empresário renunciou às funções na empresa. No mesmo mês, ela foi afastada do Vasco por determinação da Justiça do Rio.