Josh Wander, ex-CEO da 777 Partners, dona da SAF do Vasco até maio de 2024Daniel Ramalho / Vasco
Ex-dono da SAF do Vasco se diz culpado por fraude de R$ 2,5 bilhões
Josh Wander foi CEO da 777 Partners, empresa que comprou ações do Cruz-Maltino em 2022, e é julgado pela Justiça dos EUA
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