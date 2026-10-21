Vasco deu adeus à Sul-Americana ao ser superado pelo Boca Juniors, no MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Naquele ano, conquistou o título da Copa Mercosul. O adversário foi o Palmeiras, em três jogos. No primeiro, vitória dos cariocas, por 2 a 0. No segundo, triunfo dos paulistas, por 1 a 0.
O duelo de desempate foi histórico. O Verdão abriu 3 a 0 ainda na etapa inicial, mas o Vasco se recuperou depois do intervalo, virou o placar para 4 a 3 e ficou com o troféu. De lá para cá, o Cruz-Maltino não avançou a nenhuma final continental.
A eliminação para o Boca Juniors
“Sabíamos o que era o Boca Juniors, já tínhamos visto na semana anterior. Como jogavam, qual era o estilo de jogo, nos contra-ataques. Foi justamente aí que falhamos. O primeiro tempo foi para esquecer. Não dá para jogar assim uma partida eliminatória nesta fase. Estou com muita raiva pelo resultado e pela forma como jogamos”, avaliou Santiago Sosa, em entrevista na zona mista.
O que resta ao Vasco
No Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina luta para se afastar da briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 35 pontos, na 15ª posição. Quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 32. O próximo compromisso será contra o Corinthians, sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada da competição nacional. O Timão é o 16º, também com 32.
Os jogos do Vasco até o fim de 2026
. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Palmeiras (01/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil
. Athletico-PR x Vasco (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Vasco (08/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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