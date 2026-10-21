Vasco deu adeus à Sul-Americana ao ser superado pelo Boca Juniors, no MaracanãReginaldo Pimenta / Agência O Dia

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Theo Faria
O Vasco passou perto, mas não conseguiu nesta temporada dar fim ao jejum de finais continentais. O Cruz-Maltino perdeu para o Boca Juniors por 3 a 1, nesta terça-feira (20), no Maracanã, e foi eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana. O Gigante da Colina, que havia vencido a ida por 1 a 0, na Bombonera, não disputa uma decisão internacional desde 2000.
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Naquele ano, conquistou o título da Copa Mercosul. O adversário foi o Palmeiras, em três jogos. No primeiro, vitória dos cariocas, por 2 a 0. No segundo, triunfo dos paulistas, por 1 a 0.

O duelo de desempate foi histórico. O Verdão abriu 3 a 0 ainda na etapa inicial, mas o Vasco se recuperou depois do intervalo, virou o placar para 4 a 3 e ficou com o troféu. De lá para cá, o Cruz-Maltino não avançou a nenhuma final continental.
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A eliminação para o Boca Juniors

O Vasco saiu na frente no mata-mata ao vencer o Boca Juniors por 1 a 0, em Buenos Aires – com um jogador a menos desde os 18 minutos do segundo tempo. Na volta, porém, não conseguiu aproveitar o apoio da torcida, teve má atuação e foi superado no Rio de Janeiro.

“Sabíamos o que era o Boca Juniors, já tínhamos visto na semana anterior. Como jogavam, qual era o estilo de jogo, nos contra-ataques. Foi justamente aí que falhamos. O primeiro tempo foi para esquecer. Não dá para jogar assim uma partida eliminatória nesta fase. Estou com muita raiva pelo resultado e pela forma como jogamos”, avaliou Santiago Sosa, em entrevista na zona mista.
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O que resta ao Vasco

Apesar da eliminação na Copa Sul-Americana, o Vasco ainda tem chance de levantar uma taça nesta reta final de temporada, a da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino está na semifinal do torneio nacional e enfrentará o Palmeiras em busca de uma vaga na decisão, no começo de novembro.

No Campeonato Brasileiro, o Gigante da Colina luta para se afastar da briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 35 pontos, na 15ª posição. Quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 32. O próximo compromisso será contra o Corinthians, sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada da competição nacional. O Timão é o 16º, também com 32.
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Os jogos do Vasco até o fim de 2026

. Vasco x Corinthians (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Palmeiras (01/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil
. Athletico-PR x Vasco (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Vasco (08/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro