Gustavo Villani - Reprodução/TV Globo

Gustavo VillaniReprodução/TV Globo

Publicado 21/10/2026 16:40

Após a eliminação do Vasco para o Boca Juniors , nesta terça-feira (20), com a derrota por 3 a 1, no Maracanã, o narrador Gustavo Villani criticou muito a atuação e as postura dos jogadores cruz-maltinos ao longo da partida. Durante o programa "Redação Sportv", ele exaltou a torcida, mas foi bem crítico em relação aos atletas, que não entenderam a importância da partida.

"O Vasco merece a torcida que tem, um espetáculo na Bombonera, ontem uma festa, mosaico e, mesmo com dois gols atrás, incentivando o time. Mas a torcida não merece o time que tem. Melhorou nos últimos anos, mas não é o suficiente", disse.

Villani ainda foi acrescentou de forma mais incisiva, que alguns jogadores específicos do Cruz-Maltino não tiveram psicológico para o jogo e sentiram o peso do confronto com o Boca Juniors.

"Alguns jogadores, que dá para nomearmos, não entenderam o tamanho do jogo e do clube. Se mostraram incapazes de jogar essa partida. A bola queimou no pé deles, sentiram o peso da camisa do Vasco e do Maracanã cheio", afirmou.

Por fim, ele demonstrou toda sua decepção pelo Vasco ter feito o que era visto como mais díficil: derrotar o Boca Juniors na Bombeira em mata-mata. Villani também reforçou que o time do Vasco é melhor que o time argentino individualmente, mas mesmo assim saiu da competição por falhas individuais.

"Depois de fazer o mais difícil, que é vencer o Boca na Bombonera, fez o inacreditável, que é perder em casa. O Vasco tem muito mais time e ficou pelo caminho", finalizou.

Como fica o resto da temporada?

Apesar da eliminação, a temporada do Vasco não chegou ao fim. O clube segue vivo na Copa do Brasil e no Brasileirão, e em ambos torneios terá missões complicadas para este final de ano. O Gigante da Colina é semifinalista da Copa do Brasil e luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Pela Copa do Brasil, o Cruz-Maltino vai enfrentar o Palmeiras nas semifinais, com ida no Nubank Parque, no dia 1° de novembro, às 16h (de Brasília) e com a volta definida para São Januário, no dia 8 do mesmo mês, às 17h (de Brasília). Caso passe de fase, o Vasco poderá jogar contra o Atlético-MG ou o Grêmio na final.

Está seria a segunda final de Copa do Brasil consecutiva da equipe de São Januário, que amargou o vice-campeonato no ano passado contra o Corinthians, após empatar em 0 a 0 na ida em São Paulo e perder por 2 a 1 na volta no Maracanã.

Enquanto isso, no Campeonato Brasileiro, a equipe luta contra o rebaixamento para a segunda divisão. Atualmente o Vasco ocupa a 15ª posição com 35 pontos, apenas três a mais que o Internacional, o primeiro clube do Z4. Apesar da posição preocupante, o Cruz-Maltino possui uma partida a menos em relação aos seus concorrentes.

O próximo jogo da Vasco será contra o Corinthians, no sábado (24), um confronto direto na briga pelo rebaixamento, em São Januário. A partida será válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília).

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza