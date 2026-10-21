Pedro Emanuel disputou seis mata-matas com o Cruzmaltino e foi eliminado apenas uma vez - AFP

Pedro Emanuel disputou seis mata-matas com o Cruzmaltino e foi eliminado apenas uma vezAFP

Publicado 21/10/2026 16:50

O Vasco deu fim ao sonho de disputar uma final continental pela primeira vez após 26 anos. Diante de mais de 60 mil torcedores, o Cruz-Maltino perdeu para o Boca Juniors, da Argentina, por 3 a 1 , nesta última terça-feira (20), no Maracanã, e foi eliminado na semifinal da Sul-Americana. Foi a primeira derrota do time em jogos eliminatórios sob o comando do técnico Pedro Emanuel.

Somando as campanhas na Sul-Americana e Copa do Brasil, o técnico Pedro Emanuel tinha 11 jogos de invencibilidade em eliminatórias, com sete vitórias e quatro empates. Tudo isso até a derrota para o Boca Juniors por 3 a 1 no Maracanã. Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, na Bombonera, o Cruz-Maltino jogava pelo empate, mas sucumbiu diante do time argentino no momento decisivo.

Apesar da eliminação, o Vasco tenta enxergar o copo meio cheio. Desde a chegada de Pedro Emanuel, o Cruz-Maltino cresceu de produção, chegou às semifinais na Sul-Americana e na Copa do Brasil, além de deixar a zona de rebaixamento. Apesar de seguir ameaçado pelo rebaixamento, o time já respira mais aliviado na reta final.

O desgaste físico e mental, no entanto, podem ser um inimigo do Vasco na reta final. O Cruz-Maltino terá pela frente confrontos diretos no Brasileirão contra Corinthians e Internacional, além do clássico contra o Flamengo e a semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, nos dias 1º e 8 de novembro. Enquanto isso, o técnico Pedro Emanuel tenta ajeitar a casa após a eliminação na Sul-Americana.

Sem vencer há dois jogos no Brasileirão, o Vasco busca a reabilitação na competição. O Cruz-Maltino volta a campo contra o Corinthians, no próximo sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada do Brasileirão. O confronto é considerado direto na luta contra o rebaixamento, já que o time carioca ocupa a 15ª colocação com 35 pontos, enquanto o Timão é o 16º com a mesma pontuação.