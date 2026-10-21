Pedro Emanuel disputou seis mata-matas com o Cruzmaltino e foi eliminado apenas uma vezAFP
Vasco perde invencibilidade em mata-mata com Pedro Emanuel
Derrota para o Boca Juniors, da Argentina, no Maracanã, foi a primeira sob o comando do treinador português em jogos eliminatórios
Merentiel exalta Paredes após classificação do Boca sobre o Vasco
Atacante destacou a entrega do capitão argentino, que se recuperou de lesão na coxa direita em 11 dias e fez o gol decisivo no Maracanã
Vasco admite Nilton Santos como opção para clássico contra Flamengo
Brigas recentes entre Cruz-Maltino e Consórcio Fla-Flu, responsável pela gestão do Maracanã, é principal motivação para mudança
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Villani se decepciona com eliminação do Vasco: 'Muito mais time'
Narrador também aproveitou para reforçar que diversos jogadores do plantel não entenderam a tamanha importância da partida
Vasco deixa escapar prêmio de R$ 50 milhões na Sul-Americana
Boca Juniors venceu por 3 a 1 no Maracanã e avançou à decisão continental; classificação renderia receita extra ao clube carioca
Algoz do Vasco, Paredes se tratou com o próprio sangue para atuar
Meio-campista se recuperou de lesão na coxa direita em tempo recorde e decidiu a classificação do Boca Juniors à final da Sul-Americana
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