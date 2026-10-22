Estádio Nilton Santos pode ser palco do jogo entre Vasco e Flamengo - Divulgação / Botafogo

Estádio Nilton Santos pode ser palco do jogo entre Vasco e FlamengoDivulgação / Botafogo

Publicado 22/10/2026 14:03

O Gigante da Colina entende que a questão técnica do gramado, uma das principais bandeiras da dupla Fla-Flu para tentar travar o uso do Maracanã no jogo contra o Boca Juniors, pode lhe favorecer. O motivo é porque o calendário indica um intervalo de jogos ainda menor, se o clássico acontecesse no estádio.

A partida entre Fluminense e Internacional está prevista para o local um dia antes do confronto entre Vasco e Flamengo. O período entre os confrontos seria ainda menor do que o tempo entre Vasco x Boca Juniors, realizado nesta terça-feira (20), e Flamengo x Estudiantes, que acontecerá nesta quinta-feira (22).

Além disso, o Memorando de Entendimento, assinado entre o Cruz-Maltino, o Rubro-Negro e o Tricolor, prevê a utilização do Maracanã nos clássicos, além de mais quatro jogos definidos pelo Vasco. Quando a dupla Fla-Flu vetou a partida contra o Boca Juniors no local, a gestão do Maracanã alegou que o contrato não tinha validade por ter sido assinado apenas pelos clubes.

Novos capítulos da disputa judicial

Vasco insistirá no Nilton Santos

Devido aos conflitos entre os clubes, o Vasco quer mudar o local do clássico contra o Flamengo para o Nilton Santos. Na visão do presidente do Cruz-Maltino, Pedrinho, os clubes quebraram acordo feito em setembro de 2024, que concedia partidas ao time por ano, ao recusar três pedidos (Santa Fé, Palmeiras e Boca Juniors) da equipe para atuar no local.

Diante desta quebra, o Vasco optou por não levar mais clássicos como mandante para o Maracanã, situação que também estava dentro do acordo estipulado entre as equipes.

Em meio às brigas na justiça durante este ano, Pedrinho fez algumas declarações em entrevistas coletivas sobre o BEPE não liberar os clássicos contra seus dois maiores rivais em São Januário. "Eu quero que Vasco x Flamengo seja em São Januário, não quero me deslocar. Não estou pedindo nada demais, porque fazemos jogos iguais ou até piores lá. Temos toda a ajuda do BEPE", afirmou.