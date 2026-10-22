Pedrinho é o presidente do VascoReprodução / Instagram
Presidente do Vasco, Pedrinho recebe alta após celulite facial
Dirigente foi internado com quadro de infecção no rosto na última terça-feira (20), horas antes de duelo com o Boca, pela Sul-Americana
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Vasco analisa argumentos para levar jogo com Flamengo ao Nilton Santos
Cruz-Maltino entende que a questão do gramado, levantada pelo Rubro-Negro na disputa pelo Maracanã, pode ser usada a seu favor
Vasco tenta se reerguer após eliminação na Sul-Americana
Cruz-Maltino terá sequência de jogos importantes com confronto direto diante do Corinthians e clássico contra o Flamengo
Merentiel exalta Paredes após classificação do Boca sobre o Vasco
Atacante destacou a entrega do capitão argentino, que se recuperou de lesão na coxa direita em 11 dias e fez o gol decisivo no Maracanã
Vasco admite Nilton Santos como opção para clássico contra Flamengo
Brigas recentes entre Cruz-Maltino e Consórcio Fla-Flu, responsável pela gestão do Maracanã, é principal motivação para mudança
Vasco perde invencibilidade em mata-mata com Pedro Emanuel
Derrota para o Boca Juniors, da Argentina, no Maracanã, foi a primeira sob o comando do treinador português em jogos eliminatórios
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