Pedrinho é o presidente do Vasco - Reprodução / Instagram

Pedrinho é o presidente do VascoReprodução / Instagram

Publicado 22/10/2026 17:52

Internado em hospital na Barra da Tijuca desde terça-feira (20) , com diagnóstico de celulite facial, Pedrinho recebeu alta nesta quinta (22) e poderá dar sequência à recuperação em casa. O presidente do Vasco apresentou quadro de infecção pouco antes de o Vasco entrar em campo contra o Boca Juniors, no Maracanã, pela Sul-Americana.

Liberado pela unidade médica, Pedrinho agradeceu aos torcedores pelo apoio. "Obrigado por todas mensagens enviadas, e desculpas por não conseguir responder, estou saindo do hospital", escreveu o mandatário, em publicação no Instagram.



O que Pedrinho teve?

Celulite facial, diagnóstico recebido por Pedrinho na chegada ao hospital, se trata de uma infecção bacteriana que afeta a pele do rosto. O dirigente se encaminhou à unidade de saúde com a face inchada, um dos principais sintomas da condição médica. Outros efeitos são: vermelhidão, sensação de calor e dor na área acometida.

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Além disso, a doença pode causar febre e mal-estar, mas isto apenas nos casos mais graves. Geralmente, o tratamento envolve o uso de antibióticos, mas não há certeza de que este foi o método adotado com o presidente do Vasco. Vale lembrar que a celulite facial não tem relação alguma com a celulite estética.

Em 2024, já no Cruz-Maltino, o atacante David também sofreu com a doença. Na ocasião, foi internado e teve que ficar de fora de duelo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão. A partida aconteceu no dia 26 de agosto, e o jogador apenas voltou a entrar em campo no dia 1º de setembro, diante do Vitória.

Presidente não acompanhou jogo da Sul-Americana

Encaminhado ao hospital, Pedrinho não pôde estar presente no Maracanã para o duelo decisivo entre Vasco e Boca Juniors, pelo jogo de volta da semifinal da Sul-Americana. Diante de mais de 66 mil torcedores, os argentinos reverteram vitória vascaína por 1 a 0 no jogo de ida, e triunfaram com um 3 a 1.

Di Lollo e Merentiel marcaram no primeiro tempo e abriram vantagem para o Xeneize. O Cruz-Maltino descontou com Puma Rodríguez, mas o capitão argentino Leandro Paredes saiu do banco para finalizar de longe e contar com falha de Léo Jardim para selar o 3 a 2 no agregado. Com isso, o Boca garantiu vaga na decisão do torneio continental, na qual enfrentará o Atlético-MG.