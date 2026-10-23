Marino Hinestroza em treino do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco da Gama

Marino Hinestroza em treino do VascoDikran Sahagian / Vasco da Gama

Publicado 23/10/2026 18:20

Apesar da derrota e da eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Sul-Americana, a partida da última terça-feira (20) no Maracanã trouxe uma boa impressão pelo menos para um jogador do Vasco: Marino Hinestroza . O colombiano, de 24 anos, poderá receber mais oportunidades com Pedro Emanuel.

Apesar da derrota do Vasco, o entendimento da comissão técnica foi de que o atacante demonstrou personalidade ao entrar no segundo tempo da partida e que não se omitiu, buscando o jogo mesmo em situações adversas.

Depois da derrota para os argentinos, Marino também mostrou bastante personalidade ao analisar a atuação do Vasco. O atacante afirmou que o Cruz-Maltino entrou em campo desconcentrado para a partida decisiva.

"Acho que a gente não encarou o começo de jogo como uma semifinal. Entramos muito desligados e em uma semifinal isso não pode acontecer. Acho que a gente vacilou no começo do jogo, conseguimos uma reação, mas esse gol no fim foi tudo o que não esperávamos. Acho que não merecíamos, mas futebol nem sempre é justo", disse.

Considerado um dos destaques do futebol colombiano nos últimos anos, Marino Hinestroza foi contratado pelo Vasco no começo da temporada. O Cruz-Maltino desembolsou cerca de 5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 27 milhões na cotação da época).

Apesar da grande expectativa, Marino Hinestroza nunca desenvolveu dentro de campo o futebol esperado por ele na atual temporada. No total, o colombiano entrou em campo em 32 partidas e não fez gols ou deu assistências.

Luta contra o rebaixamento

De acordo com o portal "Infobola", que apresenta os cálculos do matemático Tristão Garcia, o Cruz-Maltino tem 11% de risco de ser rebaixado. O clube carioca tem apenas três pontos de vantagem para a zona do rebaixamento e somou apenas um ponto nos dois últimos jogos, tendo empatado em casa com o Remo e sido derrotado pelo São Paulo, no Morumbi. A situação só não piorou mais, porque Grêmio e Internacional perderam na atual rodada.



O clube de São Januário é o sétimo com mais possibilidades de ser rebaixado para a Série B. Faltam ainda oito jogos para a Vasco fazer até o final do Campeonato Brasileiro de 2026. A Chapecoense e o Remo estão virtualmente rebaixados. Os catarinenses, que estão em último lugar com apenas 18 pontos, tem 99% de risco de cair para a Segundona. A equipe de Belém vem em seguida com 26 pontos e 98% de possibilidades de disputar a Série B na próxima temporada.



Em 18º e em 17º lugar aparece a desesperada dupla gaúcha. O Grêmio está em condição pior com 31 pontos e já tem 76% de risco de ser rebaixado. O Internacional, com um ponto a menos, tem 54%. O Vasco tem uma partida a menos que os dois clubes de Porto Alegre e com isso um pequeno alívio em relação à disputa.



No limite fora da zona de rebaixamento aparece o Corinthians. O Alvinegro que joga nesta segunda-feira (19) contra o Vitória, em São Paulo, tem 37% de possibilidades de cair. O Timão tem a mesma pontuação do Internacional, mas está fora da degola, porque tem uma vitória a mais.

Acima do Vasco na tabela, o Mirassol tem 12% de possibilidades de queda. O clube do interior paulista tem um jogo a mais que o Cruz-Maltino, o que esclarece o motivo do risco dos cariocas ser menor. Vitória, com 7%, Coritiba, com 3%, Botafogo, com 2%, e Bragantino, com 1%, completam a lista das equipes que ainda têm alguma possibilidade matemática de ser rebaixado para a Série B.

