Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Divulgação / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDivulgação / Vasco

Publicado 23/10/2026 14:01

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O duelo acontecerá neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada da competição nacional. O Cruz-Maltino espera superar o mau retrospecto como mandante diante do Timão para conseguir aliviar a pressão e se afastar da zona da degola.



O Gigante da Colina só venceu a equipe paulista uma vez nos últimos dez encontros dentro de casa – em julho de 2024. De resto, empatou três e perdeu seis. O duelo acontecerá neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 32ª rodada da competição nacional. O Cruz-Maltino espera superar o mau retrospecto como mandante diante do Timão para conseguir aliviar a pressão e se afastar da zona da degola.O Gigante da Colina só venceu a equipe paulista uma vez nos últimos dez encontros dentro de casa – em julho de 2024. De resto, empatou três e perdeu seis.

‘Jogo fundamental’



Técnico do Vasco, Pedro Emanuel comentou a importância de buscar a vitória sobre o Corinthians logo após a derrota por 3 a 1 para o Boca Juniors, terça-feira (20), no Maracanã.



“Sem dúvida, é um jogo fundamental para nós. Para nós e para o Corinthians. Estamos os dois na mesma situação. Jogamos em casa e a favor da torcida. Eu tenho certeza absoluta de que a nossa torcida não vai nos abandonar”, disse o comandante português.

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Situação no Campeonato Brasileiro



Neste momento, o Vasco soma 35 pontos e ocupa a 15ª posição no Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 16º, com 33. Quem abre a zona de rebaixamento é o Internacional, que tem 32.



Vale lembrar que o Cruz-Maltino conta com uma vantagem em relação aos rivais na parte de baixo da tabela, já que tem uma partida a menos. A adversária será a lanterna isolada Chapecoense, na Arena Condá, em duelo adiado da 21ª rodada que ainda será marcado pela CBF.

Os últimos dez jogos entre Vasco x Corinthians



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