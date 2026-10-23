Cabine de votação do Vasco, na Sede Náutica do clube - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Cabine de votação do Vasco, na Sede Náutica do clubeGabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 23/10/2026 11:46 | Atualizado 23/10/2026 19:59

Os sócios do Vasco votam, nesta sexta-feira (23) , a proposta para a venda de 90% da SAF do clube à Almirante Participações S/A, do empresário Marcos Lamacchia. As urnas foram abertas às 10h e devem fechar às 20h, na Sede Náutica do Cruz-Maltino, na Lagoa Rodrigo Freitas, Zona Sul do Rio. Ao todo, 7.196 associados estão habilitados a votar. Até às 15h, na última parcial divulgada, 4.441 pessoas haviam votado - 4.335 por via remota e 106 de forma presencial.

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O presidente do Conselho de Beneméritos do Vasco, Luis Manuel Fernandes, destacou o objetivo em fazer com que a votação aconteça com tranquilidade, para que os sócios tenham "total liberdade e segurança para expressar sua opinião na Assembleia". O dirigente destacou que a tendência é a maioria dos sócios votarem à distância.

"O clima está bem tranquilo. A maioria das pessoas está votando de forma virtual, mas o clima é de total tranquilidade. A tendência é que a maioria das pessoas vote de forma remota. Tem poucas pessoas votando presencialmente, mas vamos a ver. A expectativa é de uma participação massiva na Assembleia, mas predominantemente, de forma remota", afirmou a O DIA.

Os sócios votam em dois temas: a proposta de alteração do Estatuto Social do clube, para compatibilizar o documento com a nova estrutura da operação societária, e a venda da SAF.

Expectativa dos sócios do Vasco

Entre os primeiros societários que compareceram à Sede Náutica após a abertura das urnas, a expectativa é alta pela aprovação da venda. Sócio há 20 anos, o consultor de informática Paulo Roberto, de 64 anos, comentou sobre o seu voto.

"Acho que agora, o Vasco tem condições de escalonar suas dívidas, investir em infraestrutura e com o tempo, ir melhorando o elenco, qualificando para a gente poder fazer novas conquistas e buscar o cenário internacional. Está na hora de a gente voltar a ser Vasco. O Vasco fez 26 anos de hibernação e deu chance aos outros. Agora, vai voltar o Gigante", disse.

Quem também mostrou confiança pela aprovação da venda foi o advogado Alexander Costa, 56, sócio desde 1991. "A gente já vem acompanhando esse processo do Vasco como sócio e torcedor há muitos anos. Já vimos o Vasco ter grandes resultados, grandes conquistas e de um tempo para cá, tivemos alguns problemas. Creio que essa possibilidade de mudança vai beneficiar o Vasco para um futuro melhor", destacou.

"Todas as mudanças que implicam no sucesso de um time para ser ganhador de títulos passa por uma série de mudanças. Lógico que não vai ser da noite para o dia. Creio que o mais importante é todo o Vasco, inclusive o associativo, estar junto e abraçado nesse mesmo propósito", concluiu.

Aprovação no Conselho Deliberativo

O Conselho Deliberativo do Cruz-Maltino já havia aprovado , em etapa preliminar do processo realizada no último dia 6 de outubro, a venda de 90% da SAF, com 175 votos a favor, 26 contra e três abstenções.

Os investimentos previstos pela Almirante Participações incluem exclusivamente R$ 500 milhões para o futebol, R$ 150 milhões para infraestrutura do CT e da base, entre outros. A empresa ainda assumirá a cobertura de todo o déficit do caixa nos próximos cinco anos, o que dá um cálculo aproximado de R$ 1,5 bilhão.

Sobre o empresário

Com o afastamento da 777 Partners em maio de 2024, o Vasco ficou sem um investidor. Então, em dezembro de 2025, o Cruz-Maltino deu avanço à negociação para venda da SAF a Marcos Lamacchia , que já tinha uma boa relação com o presidente do Gigante da Colina, Pedrinho.

Filho de José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, o empresário tem passagens por corporações como Eagle Bank, Conglomerado Alfa e Fiesp, além de ter sido, entre 2004 e 2009, diretor da Crefisa, atualmente presidida por Leila.