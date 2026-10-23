Presidente da Assembleia Geral do Vasco, Alan Belaciano - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Presidente da Assembleia Geral do Vasco, Alan BelacianoGabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 23/10/2026 15:14

O presidente da Assembleia Geral do Vasco, Alan Belaciano, deu detalhes sobre o processo burocrático da venda de 90% da SAF do clube à Almirante Participações S/A, do empresário Marcos Lamacchia, que está sendo votada nesta sexta-feira (23), na Sede Náutica do Cruz-Maltino . O dirigente destacou que o Gigante da Colina tem atendido a todas as exigências dos órgãos fiscalizadores e garantiu "muito trabalho" para fazer valer os novos investimentos.

"A gente está muito seguro. Desde o começo do processo, o Vasco trabalhou com muita lisura, transparência, diálogo. A gente está esclarecendo todas as dúvidas que são questionadas. Começamos esse processo vindo em uma recuperação judicial de sucesso, um case para o Brasil inteiro. Apresentamos toda a documentação e tivemos parecer favorável da juíza, do Ministério Público, Watchdog, Gatekeeper, Administradora Judicial. Então, a gente faz esse processo desde o começo de muita transparência desde o começo", disse, a O DIA.

Alan avaliou que o clube ultrapassou essa etapa administrativa com "muito respeito a todos os Poderes" do Vasco. "Passamos pelos conselhos Benemérito, Fiscal, Deliberativo, na sua maioria, também, com uma votação expressiva. Agora, a votação mais importante, que é a do sócio, na Assembleia Geral, que temos plena convicção de que vai ser uma votação massiva."

Órgãos fiscalizadores

Agora, será iniciada a etapa dos órgãos fiscalizadores: a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), vinculada à CBF, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A Anresf investiga um possível conflito de interesses na compra da SAF do Vasco, já que a Almirante Participações é comandada por Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que também disputa a Série A. Apesar disso, na visão de Alan, o clube está seguindo rigidamente todo o processo legal.

"[A Anresf e o CADE] têm pedido muita documentação. Temos prestado todas as informações, tirado dúvidas. Estamos nos colocando à disposição. Temos urgência, mas não temos pressa. A ideia é que esses órgãos, em breve, tenham todas as dúvidas sanadas, deem o seu ok e a gente vai seguir o processo naturalmente. Vamos para a parte burocrática: cartório, alteração do contrato social, inclusão do novo sócio investidor na sociedade, pagamento do que ele tem que pagar, integralizar os valores para poder concretizar esse processo", disse.

"A gente está muito animado. Vai dar certo. É um dia muito importante, histórico para o Vasco. Uma virada de chave. Temos certeza que daqui para frente, vamos colher bons frutos com essa nova sociedade", avaliou o dirigente.

'Muito trabalho'

Alan também analisou como a chegada de um novo investidor pode fazer diferença nas finanças do clube e a forma que isso impactaria no futebol. "O investidor está vindo para trazer mais estabilidade. Em uma janela com mais estabilidade financeira, a consequência é que a gente erre menos, que a bola entre mais, que a gente consiga estabilizar uma coluna do time, dos principais jogadores que vão trazer mais resultados dentro de campo. Fora dele, a área que nos atém, muito trabalho, seriedade e só coisas boas."

Votação em andamento

A votação para a venda da SAF à Almirante Participações S/A está acontecendo ao longo desta sexta-feira (23), na Sede Náutica do Vasco, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio, até às 20h. Ao todo, 7.196 associados estão aptos a votar, de forma presencial ou remota.

"Estamos muito animados. Até o final do dia, tenho certeza que vamos ter uma votação expressiva. A grande maioria dos sócios estatutários, quase 7.200, vai exercer o seu direito e tenho convicção que vai dar tudo certo", concluiu Alan.

Os sócios votam em dois temas: a proposta de alteração do Estatuto Social do clube, para compatibilizar o documento com a nova estrutura da operação societária, e a venda da SAF. Até às 15h, quando foi divulgada a última parcial, 4.441 pessoas haviam votado - 4.435 por via remota e 106 de forma presencial.