Empresário Marcos Lamacchia garantiu a compra de 90% da SAF do Vasco - Thiago Porthix / Divulgação

Empresário Marcos Lamacchia garantiu a compra de 90% da SAF do VascoThiago Porthix / Divulgação

Publicado 23/10/2026 20:46

A Assembleia Geral do Vasco aprovou, nesta sexta-feira (23), a venda de 90% da SAF do clube à Almirante Participações S/A , do empresário Marcos Lamacchia. 4.675 votaram a favor, com 437 votos contra e 48 abstenções. Com isso, a transferência das ações para a empresa foi concretizada após um processo que demorou meses.

Os sócios votaram entre 10h e 20h, na Sede Náutica do clube, na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio. A maior parte do dia foi de movimento baixo, pois a maioria dos associados votou de forma remota. Eles também votaram na proposta de alteração do Estatuto Social do clube, para compatibilizar o documento com a nova estrutura da operação societária.

Confira os investimentos previstos pela empresa

Os investimentos previstos pela Almirante Participações incluem exclusivamente R$ 500 milhões para o futebol, R$ 150 milhões para infraestrutura do CT e da base, entre outros. A empresa ainda assumirá a cobertura de todo o déficit do caixa nos próximos cinco anos, o que dá um cálculo aproximado de R$ 1,5 bilhão.

Negociações duraram meses

As negociações entre Vasco e Lamacchia se intensificaram em dezembro de 2025, mais de um ano após a 777 Partners ser afastada do clube. Ao longo deste ano, as partes seguiram as conversas, até que em setembro, a Almirante Participações S/A, a única a concorrer pelo leilão da SAF, venceu o processo, que foi homologado no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

Semanas depois, no último dia 6 de outubro, o Conselho Deliberativo do Cruz-Maltino aprovou a venda de 90% da SAF, com direito a festa dos torcedores no lado de fora da Sede Náutica. A votação realizada nesta sexta-feira (23) concretizou o último passo na venda.

Filho de José Roberto Lamacchia, marido de Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, Marcos Lamacchia tem passagens por corporações como Eagle Bank, Conglomerado Alfa e Fiesp, além de ter sido, entre 2004 e 2009, diretor da Crefisa, atualmente presidida por Leila.

'Vamos colher bons frutos'

O presidente da Assembleia Geral do Vasco, Alan Belaciano, comentou sobre a votação a O DIA. "A gente está muito animado. Vai dar certo. É um dia muito importante, histórico para o Vasco. Uma virada de chave. Temos certeza que daqui para frente, vamos colher bons frutos com essa nova sociedade", avaliou o dirigente.

Ele também falou que o clube realizou o processo com "muito respeito a todos os Poderes" do Vasco. "Passamos pelos conselhos Benemérito, Fiscal, Deliberativo, na sua maioria, também, com uma votação expressiva. Agora, a votação mais importante, que é a do sócio, na Assembleia Geral, que temos plena convicção de que vai ser uma votação massiva."