Marino Hinestroza foi peça fundamental na vitória do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Marino Hinestroza foi peça fundamental na vitória do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 24/10/2026 20:29

No primeiro jogo depois da eliminação da Sul-Americana, o Vasco testou o coração dos seus torcedores neste sábado (24). Em São Januário, os cariocas saíram na frente, cederam a virada em um apagão no começo do segundo tempo, porém, no fim brilhou a estrela de Marino Hinestroza. O colombiano anotou dois gols depois dos 40 minutos e ajudou os cariocas a vencerem por 3 a 2 e a afundarem o Corinthians na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 38 pontos e ficaram em uma situação mais confortável na luta contra o rebaixamento. O resultado foi catastrófico para o Corinthians, que entrou na zona de rebaixamento com o tropeço e também com a vitória do Internacional contra o Botafogo, em Porto Alegre.

O Vasco tem parada dura pela frente na próxima rodada do Brasileiro. O adversário do Cruz-Maltino será o Flamengo, em clássico, que irá acontecer no Nilton Santos, na próxima quinta-feira (29), às 20h (de Brasília). O Corinthians entrará em campo um dia depois contra o Mirassol, em São Paulo, às 20h (de Brasília).

O primeiro tempo em São Januário começou agitado com as duas equipes, que necessitam do resultado, buscando o jogo. Com menos de 20 minutos, o Vasco chegou três vezes com perigo, uma com Bruno Duarte, que teve um gol anulado, outras com Colídio, que levou Hugo a fazer bela defesa, e outra com Pumita. O Corinthians respondeu em duas oportunidades com Yuri Alberto, que obrigou Léo Jardim a fazer bela defesa.

Aos 34 minutos, o Vasco abriu o placar na Colina. Cuiabano cruzou da esquerda, Hugo Souza não conseguiu encaixar, Gustavo Henrique tentou cortar, mas a bola se ofereceu para Pumita. O uruguaio finalizou par o fundo das redes e colocou os cariocas em vantagem. Antes do fim do primeiro tempo, os dois clubes tiveram duas oportunidades. Puma quase fez o segundo para ampliar para o Vasco, e novamente, Yuri Alberto desperdiçou uma chance para o clube paulista.

O segundo tempo começou péssimo para o Vasco. Com apenas 11 minutos, o Corinthians virou o jogo. Primeiro, aos quatro, Breno Bidon recebeu arremesso lateral e levantou bola para a área, Gustavo Henrique desviou de cabeça e a bola venceu Léo Jardim. Logo depois, Angileri arriscou de longe, a bola tocou em Bidu e tirou qualquer chance de defesa para o goleiro cruz-maltino.

Em desvantagem, o Vasco foi para cima e teve uma boa oportunidade com Bruno Duarte aos 18 minutos. Porém, os cariocas davam espaço e o Corinthians também perdeu chances de ampliar e matar o jogo com Yuri Alberto aos 23 minutos e depois com Kaio César aos 26 minutos.

Nos últimos minutos, Marino Hinestroza, que havia entrado no segundo tempo depois de uma lesão de Andrés Gomez, foi o protagonista de uma virada incrível. Primeiro aos 42 minutos, ele surgiu na área para empatar depois de corte ruim de Allan. Dois minutos depois, o colombiano tabelou com David e apareceu para anotar o terceiro e dar três pontos importantíssimos para os cariocas.