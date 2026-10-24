Marino Hinestroza foi peça fundamental em vitória do VascoMatheus Lima / Vasco
Marino diz que Vasco fez 'suco de raiva' depois de derrota para Boca
Colombiano, de 24 anos, foi decisivo ao anotar dois gols no fim da partida e deu vitória para os cariocas contra o Corinthians
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Vasco vira no fim com dois de Marino e afunda o Corinthians no Z-4
Cruz-Maltino conseguiu reação incrível nos últimos minutos da partida, e obteve resultado que trouxe um pouco de alívio na luta contra o rebaixamento
Pedrinho projeta nova fase no Vasco após aprovação da SAF
Presidente aponta pagamento de dívidas como prioridade, prevê investimentos em estrutura e comenta acordo com Marcos Lamacchia
Vasco x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem
Em duelo direto contra o rebaixamento, Cruz-Maltino recebe o Timão neste sábado (24), às 18h30, em São Januário, pela 32ª rodada
Vasco aprova venda de 90% da SAF a Marcos Lamacchia
Sócios do clube votaram nesta sexta-feira (23), de forma presencial, na Sede Náutica da Lagoa, Zona Sul do Rio, e on-line
Marino Hinestroza deverá receber mais chances no Vasco
Atacante, de 24 anos, foi bem avaliado em partida contra o Boca, mesmo com eliminação, e pode ganhar espaço com Pedro Emanuel
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