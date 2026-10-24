Marino Hinestroza foi peça fundamental em vitória do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Marino Hinestroza foi peça fundamental em vitória do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 24/10/2026 21:41

Destaque da vitória do Vasco, o atacante Marino Hinestroza, de 24 anos, destacou a dedicação do Cruz-Maltino, que conseguiu um resultado fundamental contra o Corinthians, em São Januário, neste sábado (24), pelo Brasileiro. O atleta abordou a volta por cima rápida, depois da eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Sul-Americana, na última terça-feira (20).

"A gente fez um suco de raiva, de desilusão, tristeza. Hoje a gente entregou muito para a torcida e para nós mesmos. A gente demonstrou que esse grupo merece mais do que aquilo que ganhou até agora. A gente vai continuar trabalhando para tentar seguir dando essa alegria para eles", afirmou o colombiano.

Contratado pelo Vasco no começo do ano, Marino Hinestroza conseguiu anotar os seus primeiros gols pelo Cruz-Maltino. O colombiano citou o esforço que vem tendo para buscar uma volta por cima.

"Falei um tempo atrás que ia trabalhar para car**** durante esse momento. Eu sabia que faltava um pouco mais de força, porque sei que tenho muito talento. Não era por causa disso, do talento. Eu sabia que tinha que me esforçar um pouco mais. Hoje meu trabalho, meu esforço, deu frutos e acho que dei um passo importante para mim, para o time e para essa torcida que merece muito", disse.

No primeiro jogo depois da eliminação da Sul-Americana, o Vasco testou o coração dos seus torcedores neste sábado (24). Em São Januário, os cariocas saíram na frente, cederam a virada em um apagão no começo do segundo tempo, porém, no fim brilhou a estrela de Marino Hinestroza. O colombiano anotou dois gols depois dos 40 minutos e ajudou os cariocas a vencerem por 3 a 2 e a afundarem o Corinthians na zona de rebaixamento do Brasileirão.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 38 pontos e ficou em uma situação mais confortável na luta contra o rebaixamento. O resultado foi catastrófico para o Corinthians, que entrou na zona da degola com o tropeço no Rio e também com a vitória do Internacional contra o Botafogo, em Porto Alegre.

O Vasco tem parada dura pela frente na próxima rodada do Brasileiro. O adversário do Cruz-Maltino será o Flamengo, em clássico, que irá acontecer no Nilton Santos, na próxima quinta-feira (29), às 20h (de Brasília). O Corinthians entrará em campo um dia depois contra o Mirassol, em São Paulo, às 20h (de Brasília).