Pedro Emanuel celebrou vitória sobre o Corinthians - Matheus Lima / Vasco

Pedro Emanuel celebrou vitória sobre o CorinthiansMatheus Lima / Vasco

Publicado 24/10/2026 22:00 | Atualizado 24/10/2026 22:00

O técnico Pedro Emanuel celebrou a vitória emocionante do Vasco contra o Corinthians por 3 a 2, com dois gols de Marino Hinestroza, no fim da partida, neste sábado (24), em São Januário, pelo Brasileiro. O português destacou a intensidade do confronto entre as equipes que lutam contra o rebaixamento na competição.

"Hoje tivemos aquilo que representa a emoção do futebol. Um jogo bastante intenso para as duas equipes na parte emocional. Nós acusamos um bocadinho mais responsabilidade nesse aspecto. O Corinthians sabia que com a vitória do Inter baixou para o Z-4, acreditamos que podíamos pisar também. Sabia que era um jogo importante para nós, três pontos dariam a possibilidade de saltar. Não de ficar confortável, porque esse campeonato vai ser levado até o final, mas uma margem que permitisse respirar um bocadinho melhor", disse.

Pedro Emanuel analisou o desgaste dos seus jogadores, abordou o calendário, e citou a força de vontade do elenco para conseguir buscar a virada no fim da partida.

"São 23 dias sem folga, com viagens e jogos de outra dimensão que também nos desgastam. Senti a equipe desgastada, o que é minha responsabilidade porque achei que a importância do jogo exigia alguma continuidade em termos de dinâmica de alguns jogadores. Mas fiquei muito mais feliz pela capacidade que teve quando precisamos dar nova energia, quem entrou correspondeu. Isso para mim é a felicidade enquanto treinador. Sei que alguns momentos sou mais justo para uns e injusto para outros, tenho essa noção, mas no final isso é uma vitória a Vasco", afirmou.

No primeiro jogo depois da eliminação da Sul-Americana, o Vasco testou o coração dos seus torcedores neste sábado (24). Em São Januário, os cariocas saíram na frente, cederam a virada em um apagão no começo do segundo tempo, porém, no fim brilhou a estrela de Marino Hinestroza. O colombiano anotou dois gols depois dos 40 minutos e ajudou os cariocas a vencerem por 3 a 2 e a afundarem o Corinthians na zona de rebaixamento do Brasileirão.



Com o resultado, o Vasco chegou aos 38 pontos e ficou em uma situação mais confortável na luta contra o rebaixamento. O resultado foi catastrófico para o Corinthians, que entrou na zona da degola com o tropeço no Rio e também com a vitória do Internacional contra o Botafogo, em Porto Alegre.



O Vasco tem parada dura pela frente na próxima rodada do Brasileiro. O adversário do Cruz-Maltino será o Flamengo, em clássico, que irá acontecer no Nilton Santos, na próxima quinta-feira (29), às 20h (de Brasília). O Corinthians entrará em campo um dia depois contra o Mirassol, em São Paulo, às 20h (de Brasília).