Andrés Gomez é um dos destaques do Vasco na temporadaMatheus Lima/Vasco
Temporada de Andrés Gómez pelo Vasco
Uma possível lesão do colombiano pode gerar uma dor de cabeça para o torcedor vascaíno. A equipe se encontra na reta final da temporada, restando apenas sete jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, além dos duelos das semifinais da Copa do Brasil. Sem Andrés Gómez, a tendência é que Marino Hinestroza seja o substituto do atacante.
Como foi o duelo entre Vasco x Corinthians?
Na segunda etapa, o Corinthians voltou melhor e criou oportunidades. A pressão da equipe paulista conseguiu converter as chances em gols e, com apenas 11 minutos, virou o jogo. Primeiro, aos quatro, Breno Bidon recebeu arremesso lateral e levantou a bola para a área. Gustavo Henrique desviou de cabeça e a bola venceu Léo Jardim. Logo depois, Angileri arriscou de longe, a bola tocou em Bidu e tirou qualquer chance de defesa do goleiro cruz-maltino.
Nos últimos minutos, Marino Hinestroza foi o responsável pela virada do Cruz-Maltino. Primeiro, aos 42 minutos, surgiu na área para empatar depois de um corte ruim de Allan. Dois minutos depois, o colombiano tabelou com David e apareceu para marcar o terceiro gol e garantir três pontos importantíssimos para os cariocas.
Com o resultado, o Vasco chegou aos 38 pontos e ficou em uma situação mais confortável na luta contra o rebaixamento. O resultado foi catastrófico para o Corinthians, que entrou na zona de rebaixamento após o tropeço e a vitória do Internacional contra o Botafogo, em Porto Alegre.
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