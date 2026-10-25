Andrés Gomez é um dos destaques do Vasco na temporada - Matheus Lima/Vasco

Andrés Gomez é um dos destaques do Vasco na temporadaMatheus Lima/Vasco

Publicado 25/10/2026 09:47

3 a 2 contra o Corinthians, no último sábado (24), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um dos destaques do Vasco na temporada, Andrés Gómez acendeu o alerta no departamento médico. O atacante colombiano de 24 anos sentiu dores no pé direito e teve que ser substituído na vitória do Cruz-Maltino porcontra o Corinthians, no último sábado (24), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Andrés Gómez sentia dores desde os 18 minutos da primeira etapa e desistiu de algumas jogadas de ataque do Cruz-Maltino. O colombiano aguentou ficar em campo até os 36 minutos, quando pediu a substituição para a entrada de Marino Hinestroza, que viria a ser o herói da partida, marcando dois gols.

Temporada de Andrés Gómez pelo Vasco

Andrés Gómez é um dos principais jogadores do elenco cruz-maltino nesta temporada. Ao todo, soma oito gols e seis assistências em 49 jogos, sendo 43 como titular.



Uma possível lesão do colombiano pode gerar uma dor de cabeça para o torcedor vascaíno. A equipe se encontra na reta final da temporada, restando apenas sete jogos para o fim do Campeonato Brasileiro, além dos duelos das semifinais da Copa do Brasil. Sem Andrés Gómez, a tendência é que Marino Hinestroza seja o substituto do atacante.

Como foi o duelo entre Vasco x Corinthians?

Na ocasião, o Vasco abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Cuiabano cruzou da esquerda, Hugo Souza não conseguiu encaixar, Gustavo Henrique tentou cortar, mas a bola sobrou para Pumita. O uruguaio finalizou para o fundo das redes e colocou os cariocas em vantagem.



Na segunda etapa, o Corinthians voltou melhor e criou oportunidades. A pressão da equipe paulista conseguiu converter as chances em gols e, com apenas 11 minutos, virou o jogo. Primeiro, aos quatro, Breno Bidon recebeu arremesso lateral e levantou a bola para a área. Gustavo Henrique desviou de cabeça e a bola venceu Léo Jardim. Logo depois, Angileri arriscou de longe, a bola tocou em Bidu e tirou qualquer chance de defesa do goleiro cruz-maltino.



Nos últimos minutos, Marino Hinestroza foi o responsável pela virada do Cruz-Maltino. Primeiro, aos 42 minutos, surgiu na área para empatar depois de um corte ruim de Allan. Dois minutos depois, o colombiano tabelou com David e apareceu para marcar o terceiro gol e garantir três pontos importantíssimos para os cariocas.



Com o resultado, o Vasco chegou aos 38 pontos e ficou em uma situação mais confortável na luta contra o rebaixamento. O resultado foi catastrófico para o Corinthians, que entrou na zona de rebaixamento após o tropeço e a vitória do Internacional contra o Botafogo, em Porto Alegre.

Qual o próximo compromisso do Vasco?

O Vasco retorna a campo na próxima quinta-feira (29), em clássico com o Flamengo, em compromisso válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. No momento, o Cruz-Maltino ocupa a 13ª colocação da competição, com 38 pontos.