Puma Rodríguez, lateral do Vasco da Gama - Matheus Lima / Vasco

Puma Rodríguez, lateral do Vasco da GamaMatheus Lima / Vasco

Publicado 25/10/2026 13:00

O lateral uruguaio do Vasco, Puma Rodríguez, projetou suas expectativas para o clássico contra o Flamengo, na zona mista, após o Cruz-Maltino vencer o Corinthians de virada por 3 a 2 , no sábado (24), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na visão do defensor, a sequência negativa nos últimos clássicos tem servido como motivação para o elenco na partida, que ocorrerá na próxima quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos.

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"Todo jogo é muito difícil, vai ser muito difícil na verdade. Então como falei, a gente tem que ver os erros que cometemos hoje, as coisas que fizemos bem para que aconteça de novo. A gente quer também muito quebrar esse tabu, logicamente que nós jogadores e todo o estádio do Vasco sabe que a gente não tem conseguido vencer do Flamengo, mas como eu falo, a gente vai trabalhar para tentar vencer o jogo que sabemos que é muito importante para nós", afirmou Pumita.

A fala do jogador, é referente ao retrospecto recente bem negativo do Vasco em duelos contra o Flamengo. Nos últimos oito anos, ocorreram 30 encontros entre as equipes: o Rubro-Negro venceu 18, houve 10 empates, enquanto a equipe vascaína só teve dois triunfos neste recorte.

Além disso, as duas vitórias foram no Campeonato Carioca, ou seja, se o recorte for reduzido apenas a Campeonatos Brasileiros, o Vasco não vence o rival desde setembro de 2015, na virada por 2 a 1 com gols de Rodrigo e Nenê.

Nilton Santos será o palco do confronto

A CBF definiu o Nilton Santos como o local que vai receber o clássico entre Flamengo e Vasco, pela 33ª rodada do Brasileirão, neste sábado (24). A diretoria vascaína optou pelo estádio após os recentes desentendimentos com a dupla gestora do Maracanã, a Fla-Flu Serviços.

Na visão do presidente cruz-maltino, Pedrinho, a dupla não cumpriu os acordos estipulados em contrato ao negar, por três vezes consecutivas, os pedidos da equipe para mandar jogos no Maracanã (Santa Fe, Palmeiras e Boca Juniors). O duelo entre Vasco e Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana, que terminou com vitória dos argentinos por 3 a 1, só ocorreu após uma decisão judicial.

Diante disso, a preferência do mandatário para este confronto seria São Januário. No entanto, o estádio enfrenta vetos de órgãos de segurança pública e do BEPE (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) devido às exigências de capacidade e de divisão de torcidas em clássicos, considerados eventos de alto risco.

Assim, devido à boa relação entre as diretorias de Vasco e Botafogo e à existência de um Contrato de Permissão de Uso de Estádio e Outras Avenças, assinado ainda pelo ex-mandatário John Textor, a partida foi transferida para o Nilton Santos, onde o Glorioso manda seus jogos.

Quando vai ser o clássico

O Vasco retorna a campo na próxima quinta-feira (29), em clássico com o Flamengo, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. No momento atual, a equipe de São Januário ocupa a 13ª colocação da competição, com 38 pontos, e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.