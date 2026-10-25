Bruno Duarte prega foco do Vasco na Copa do Brasil e no BrasileirãoMatheus Lima / Vasco
Bruno Duarte acredita em virada de chave do Vasco: 'Grupo sensacional'
Centroavante admitiu gosto 'amargo' da eliminação na Sul-Americana, mas indicou triunfo sobre o Corinthians como nova dose de motivação
Bruno Duarte acredita em virada de chave do Vasco: 'Grupo sensacional'
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Pumita reforça motivação para clássico com Fla: 'Quebrar esse tabu'
Retrospecto negativo do Vasco ao longo dos últimos anos no confrontos contra o rival Rubro-Negro tem sido um combustível para o elenco
Andrés Gómez sente dores no pé direito e vira preocupação no Vasco
Atacante colombiano precisou ser substituído no primeiro tempo para a entrada de Hinestroza, na vitória sobre o Corinthians por 3 a 2
Pedro Emanuel destaca importância de vitória do Vasco: 'Respirar melhor'
Cruz-Maltino reverteu resultado adverso no fim e conseguiu vantagem de cinco pontos para o Corinthians, que abre a zona da degola
Marino diz que Vasco fez 'suco de raiva' depois de derrota para Boca
Colombiano, de 24 anos, foi decisivo ao anotar dois gols no fim da partida e deu vitória para os cariocas contra o Corinthians
Vasco vira no fim com dois de Marino e afunda o Corinthians no Z-4
Cruz-Maltino conseguiu reação incrível nos últimos minutos da partida, e obteve resultado que trouxe um pouco de alívio na luta contra o rebaixamento
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