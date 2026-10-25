Bruno Duarte prega foco do Vasco na Copa do Brasil e no Brasileirão - Matheus Lima / Vasco

Bruno Duarte prega foco do Vasco na Copa do Brasil e no BrasileirãoMatheus Lima / Vasco

Publicado 25/10/2026 15:22

vitória heroica do Vasco sobre o Corinthians, por 3 a 2 , em São Januário, neste sábado (24), serviu para renovar os ânimos não só do torcedor, como também do elenco. Bruno Duarte, centroavante titular da partida, viu o resultado como o início de uma virada de chave no Cruz-Maltino, após sofrida eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Sul-Americana.

revés para o clube argentino, por 3 a 1, na última terça-feira (20), no Maracanã, deixou um gosto “amargo”. Porém, exaltou a união do elenco como um fator crucial para que o time retomasse o caminho das vitórias no Brasileirão e voltasse a focar nas aspirações que restaram para 2026. Na fala, o camisa 19 confessou que o, na última terça-feira (20), no Maracanã, deixou um gosto “amargo”. Porém, exaltou a união do elenco como um fator crucial para que o time retomasse o caminho das vitórias no Brasileirão e voltasse a focar nas aspirações que restaram para 2026.

“A derrota ficou muito amarga, não foi nem pouco. Foi uma derrota muito dura para a gente, para o torcedor, que acreditava muito na classificação. Mas o grupo foi sensacional, se fechou, se blindou de tudo e trabalhou mais ainda”, declarou Bruno Duarte, na zona mista, após a vitória sobre o Corinthians.

Além de enfatizar a força de vontade do plantel, o centroavante agradeceu aos vascaínos pelo apoio. Na eliminação para o Boca, cerca de 66 mil pessoas estiveram no Maracanã. Logo em seguida, no triunfo deste sábado, pela 31ª rodada do Brasileirão, São Januário praticamente lotou, com pouco mais de 19 mil torcedores.

"(O elenco) se dedicou para poder voltar aqui em São Januário e vencer, dar mais, levantar a moral da equipe. E também os nossos torcedores estão de parabéns. Foram incríveis aqui, nos apoiaram, nos levantaram e sem eles a gente não conseguiria essa vitória hoje", completou o jogador.

Vasco ainda briga por taça

Como destacou Bruno Duarte, o Cruz-Maltino ainda tem aspirações importantes nesta temporada. Na Copa do Brasil, a equipe carioca está classificada para a semifinal, na qual enfrentará o Palmeiras. O primeiro jogo será no próximo domingo (1º), no Nubank Parque, em São Paulo. A volta acontecerá no domingo seguinte, dia 8 de novembro, em São Januário.

Além disso, no Brasileirão, o Vasco vive reta final na briga contra o rebaixamento. Com o triunfo sobre o Corinthians, adversário direto na tabela, o time saltou para a 13ª posição, cinco pontos à frente da própria equipe paulista, que é a primeira dentro do Z-4. Vale lembrar que o Cruz-Maltino tem jogo atrasado a cumprir, contra a Chapecoense, pela 21ª rodada, ainda sem data marcada.