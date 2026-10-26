Robert Renan em ação no clássico entre Botafogo e Vasco, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Robert Renan em ação no clássico entre Botafogo e Vasco, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/10/2026 10:22

Zagueiro do Vasco , Robert Renan sofreu um acidente de carro na manhã desta segunda feira (26), a caminho do CT Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Apesar do susto, o defensor passa bem. Ele já está no local e participará normalmente do treino com o grupo.

O zagueiro Robert Renan, do Vasco, sofreu um acidente de carro na manhã desta segunda-feira (26), no Rio. O veículo capotou nas proximidades do condomínio onde o jogador mora e ficou bastante danificado. Reprodução: Redes Sociais https://t.co/3Bmjfqgkp3 — Jornal O Dia (@jornalodia) October 26, 2026

“Obrigado, meu Deus, pelo livramento! Agradeço de coração a todos que estão me mandando mensagens e se preocupando comigo. Graças a Deus, está tudo bem”, escreveu o jogador, nas redes sociais.



Sob o comando de Pedro Emanuel, o Cruz-Maltino se prepara para encarar o Flamengo , quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Gigante da Colina conta com Robert Renan, que é um dos pilares do time nesta temporada. Em 2026, disputou 51 jogos, todos entre os titulares.

A trajetória de Robert Renan no Vasco





“Estou muito feliz aqui. Brinco com a minha mãe que virou minha segunda casa. É um momento muito importante na minha carreira. Claro que tem que conquistar um título para virar um ídolo de verdade, mas é trabalhar bastante e se Deus quiser ficar aqui por mais anos. Eu me sinto realizado por estar aqui”, declarou o defensor recentemente, em entrevista ao canal oficial do clube. Robert Renan chegou ao Vasco em meados do ano passado, emprestado pelo Zenit (RUS). Ao longo desta temporada, acumulou boas atuações e caiu nas graças da torcida. O vínculo com o Cruz-Maltino vai até dezembro, mas a diretoria já manifestou o desejo de mantê-lo no elenco . O zagueiro também mostrou estar satisfeito no Gigante da Colina.“Estou muito feliz aqui. Brinco com a minha mãe que virou minha segunda casa. É um momento muito importante na minha carreira. Claro que tem que conquistar um título para virar um ídolo de verdade, mas é trabalhar bastante e se Deus quiser ficar aqui por mais anos. Eu me sinto realizado por estar aqui”, declarou o defensor recentemente, em entrevista ao canal oficial do clube.

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Situação no Campeonato Brasileiro

A vitória de virada do Vasco por 3 a 2 sobre o Corinthians , sábado (24), em São Januário, deu um alívio na luta para fugir da briga contra o rebaixamento. Neste momento, o Cruz-Maltino soma 38 pontos e ocupa a 13ª posição. Quem abre a zona da degola é justamente o Timão, com 33.

Vale lembrar que o Gigante da Colina conta com uma vantagem em relação aos rivais na parte de baixo da tabela, já que tem uma partida a menos. A adversária será a lanterna isolada Chapecoense, na Arena Condá, em duelo adiado da 21ª rodada que ainda será marcado pela CBF.

Os jogos que restam ao Vasco

. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Palmeiras (01/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil

. Athletico-PR x Vasco (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Vasco (08/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro