Robert Renan em ação no clássico entre Botafogo e Vasco, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

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Theo Faria
Zagueiro do Vasco, Robert Renan sofreu um acidente de carro na manhã desta segunda feira (26), a caminho do CT Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Apesar do susto, o defensor passa bem. Ele já está no local e participará normalmente do treino com o grupo.
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“Obrigado, meu Deus, pelo livramento! Agradeço de coração a todos que estão me mandando mensagens e se preocupando comigo. Graças a Deus, está tudo bem”, escreveu o jogador, nas redes sociais.
Sob o comando de Pedro Emanuel, o Cruz-Maltino se prepara para encarar o Flamengo, quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Gigante da Colina conta com Robert Renan, que é um dos pilares do time nesta temporada. Em 2026, disputou 51 jogos, todos entre os titulares.
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A trajetória de Robert Renan no Vasco

Robert Renan chegou ao Vasco em meados do ano passado, emprestado pelo Zenit (RUS). Ao longo desta temporada, acumulou boas atuações e caiu nas graças da torcida. O vínculo com o Cruz-Maltino vai até dezembro, mas a diretoria já manifestou o desejo de mantê-lo no elenco. O zagueiro também mostrou estar satisfeito no Gigante da Colina.

“Estou muito feliz aqui. Brinco com a minha mãe que virou minha segunda casa. É um momento muito importante na minha carreira. Claro que tem que conquistar um título para virar um ídolo de verdade, mas é trabalhar bastante e se Deus quiser ficar aqui por mais anos. Eu me sinto realizado por estar aqui”, declarou o defensor recentemente, em entrevista ao canal oficial do clube.
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Situação no Campeonato Brasileiro

A vitória de virada do Vasco por 3 a 2 sobre o Corinthians, sábado (24), em São Januário, deu um alívio na luta para fugir da briga contra o rebaixamento. Neste momento, o Cruz-Maltino soma 38 pontos e ocupa a 13ª posição. Quem abre a zona da degola é justamente o Timão, com 33.
Vale lembrar que o Gigante da Colina conta com uma vantagem em relação aos rivais na parte de baixo da tabela, já que tem uma partida a menos. A adversária será a lanterna isolada Chapecoense, na Arena Condá, em duelo adiado da 21ª rodada que ainda será marcado pela CBF.
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Os jogos que restam ao Vasco

. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Palmeiras (01/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil
. Athletico-PR x Vasco (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Vasco (08/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Robert Renan em ação no clássico entre Botafogo e Vasco, no Nilton Santos
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