Zagueiro do Vasco, Robert Renan sofreu um acidente de carro na manhã desta segunda feira (26), a caminho do CT Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Apesar do susto, o defensor passa bem. Ele já está no local e participará normalmente do treino com o grupo.
O zagueiro Robert Renan, do Vasco, sofreu um acidente de carro na manhã desta segunda-feira (26), no Rio. O veículo capotou nas proximidades do condomínio onde o jogador mora e ficou bastante danificado. Reprodução: Redes Sociais https://t.co/3Bmjfqgkp3
Robert Renan chegou ao Vasco em meados do ano passado, emprestado pelo Zenit (RUS). Ao longo desta temporada, acumulou boas atuações e caiu nas graças da torcida. O vínculo com o Cruz-Maltino vai até dezembro, mas a diretoria já manifestou o desejo de mantê-lo no elenco. O zagueiro também mostrou estar satisfeito no Gigante da Colina.
“Estou muito feliz aqui. Brinco com a minha mãe que virou minha segunda casa. É um momento muito importante na minha carreira. Claro que tem que conquistar um título para virar um ídolo de verdade, mas é trabalhar bastante e se Deus quiser ficar aqui por mais anos. Eu me sinto realizado por estar aqui”, declarou o defensor recentemente, em entrevista ao canal oficial do clube.
Vale lembrar que o Gigante da Colina conta com uma vantagem em relação aos rivais na parte de baixo da tabela, já que tem uma partida a menos. A adversária será a lanterna isolada Chapecoense, na Arena Condá, em duelo adiado da 21ª rodada que ainda será marcado pela CBF.
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