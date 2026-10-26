Puma Rodríguez, lateral do Vasco da GamaMatheus Lima / Vasco
Puma vira artilheiro do Vasco e se destaca entre defensores na Série A
Lateral-direito marcou na vitória sobre o Corinthians por 3 a 2, no último sábado (24), em São Januário, e chegou a nove gols em 2026
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Zagueiro do Vasco, Robert Renan sofre acidente de carro
Defensor do Cruz-Maltino levou um susto nesta segunda-feira (26) a caminho do CT Moacyr Barbosa, mas participará normalmente do treino
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Centroavante admitiu gosto 'amargo' da eliminação na Sul-Americana, mas indicou triunfo sobre o Corinthians como nova dose de motivação
Pumita reforça motivação para clássico com Fla: 'Quebrar esse tabu'
Retrospecto negativo do Vasco ao longo dos últimos anos no confrontos contra o rival Rubro-Negro tem sido um combustível para o elenco
Andrés Gómez sente dores no pé direito e vira preocupação no Vasco
Atacante colombiano precisou ser substituído no primeiro tempo para a entrada de Hinestroza, na vitória sobre o Corinthians por 3 a 2
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Cruz-Maltino reverteu resultado adverso no fim e conseguiu vantagem de cinco pontos para o Corinthians, que abre a zona da degola
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