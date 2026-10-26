Puma Rodríguez, lateral do Vasco da Gama - Matheus Lima / Vasco

Puma Rodríguez, lateral do Vasco da GamaMatheus Lima / Vasco

Publicado 26/10/2026 16:35

Vasco tem um novo artilheiro em 2026. Após marcar na vitória sobre o Corinthians por 3 a 2, no último sábado (24), em São Januário, pela 32ª rodada do Brasileirão, o lateral-direito Puma Rodríguez se tornou o artilheiro do time na temporada. O camisa 2 ainda se destaca entre todos os defensores da Série A da competição nacional em participações em gols.

Na temporada, Puma Rodríguez soma nove gols e sete assistências em 46 jogos. Nos últimos dois jogos, foi responsável por marcar dois dos quatro gols marcados pelo Vasco. Com isso, ele chegou a 16 participações em gols na temporada e se tornou o defensor da Série A do Brasileirão com mais contribuições diretas, superando Luciano Juba, do Bahia, com 15, e Bernabei, do Internacional, com 14.

Puma Rodríguez vive a sua melhor temporada pelo Vasco. Em 2026, o lateral-direito se consolidou como uma espécie de 12º jogador e se destaca pela sua polivalência. Em setembro, o uruguaio se tornou o estrangeiro com mais gols pelo Cruz-Maltino em um ano , ultrapassando o compatriota Sebastián Beracochea, campeão carioca com o Expresso da Vitória nos anos 40, que marcou 14 gols.

Contratado em 2023, Puma Rodríguez custou 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,7 milhões na cotação da época) ao Vasco junto ao Nacional, do Uruguai. O lateral-direito, de 29 anos, soma 166 jogos, 17 gols e 15 assistências com a camisa cruz-maltina. Das 32 participações diretas em gols desde a sua chegada ao clube, metade das contribuições foram em 2026.

Após vencer o Corinthians, o Vasco chegou a 38 pontos e subiu para o 13º lugar. Com isso, o Cruz-Maltino reduziu o risco de rebaixamento para apenas 3,1%, segundo os dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Gigante da Colina volta a campo na próxima quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão.