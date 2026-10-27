Carlos Vinícius é destaque do Grêmio - Lucas Uebel/Grêmio

Carlos Vinícius é destaque do GrêmioLucas Uebel/Grêmio

Publicado 27/10/2026 12:15 | Atualizado 27/10/2026 13:00

Destaque do Grêmio na temporada, o atacante Carlos Vinícius, de 31 anos, abordou sobre a possibilidade de deixar o clube gaúcho no ano que vem. O centroavante citou o Vasco como negativa que tenha assinado um pré-contrato com outra equipe.

"Na verdade, falar, já andam falando há mais de seis meses. Eu já tinha pré-contrato com o Atlético, pré-contrato com o Vasco, pré-contrato com clube do México. Toda semana sai uma situação sobre pré-contrato, e eu ainda não assinei pré-contrato com ninguém", disse depois da vitória sobre o Coritiba por 1 a 0, na última segunda-feira (26).

Carlos Vinícius tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada. Com a possibilidade de rebaixamento do clube gaúcho, que está no Z-4, o nome do atacante vem aparecendo como alvo de outros clubes para a próxima temporada.

Desde que chegou ao Grêmio no meio do ano passado, Carlos Vinícius entrou em campo em 66 partidas, anotou 33 gols e deu três assistências. Ele se tornou peça fundamental na equipe gaúcha desde que foi contratado.

Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo à Portugal, onde defendeu o Rio Ave e o Benfica. Ele também passou pelo Monaco, pelo Tottenham, pelo Galatasaray, pelo PSV e pelo Fulham. A melhor temporada de Carlos Vinícius no futebol europeu foi em 2019 e 2020, quando ele defendeu o Benfica, entrou em campo em 47 jogos, anotou 24 gols e deu dez assistências.

A posição de centroavante foi um calcanhar de Aquiles para o Vasco na atual temporada. O Cruz-Maltino contratou Brenner, Spinelli e mais recentemente Bruno Duarte. Nenhum deles se tornou titular absoluto do clube carioca. Com isso, outros jogadores, que não são da área, passaram a atuar também no setor como David e Colídio. Para o ano que vem, é possível que o Cruz-Maltino busque mais reforços para a posição.

Na atual temporada, o Vasco ainda luta pelo título da Copa do Brasil, tendo o Palmeiras como adversário nas semifinais. As equipes vão se enfrentar em dois jogos, o primeiro em São Paulo no próximo domingo (1º), o segundo irá acontecer em São Januário no próximo dia 8 (domingo), em São Januário. Os cariocas também brigam contra o rebaixamento no Brasileirão. Atualmente, a equipe cruz-maltina tem quatro pontos de vantagem para o Grêmio, que abre a zona da degola.