Carlos Vinícius é destaque do GrêmioLucas Uebel/Grêmio

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Destaque do Grêmio na temporada, o atacante Carlos Vinícius, de 31 anos, abordou sobre a possibilidade de deixar o clube gaúcho no ano que vem. O centroavante citou o Vasco como negativa que tenha assinado um pré-contrato com outra equipe.
Leia mais: Marcas chinesas rompem com Mbappé após declaração polêmica; entenda
"Na verdade, falar, já andam falando há mais de seis meses. Eu já tinha pré-contrato com o Atlético, pré-contrato com o Vasco, pré-contrato com clube do México. Toda semana sai uma situação sobre pré-contrato, e eu ainda não assinei pré-contrato com ninguém", disse depois da vitória sobre o Coritiba por 1 a 0, na última segunda-feira (26).
Leia mais: Kane bateu Mbappé em disputa ‘incrivelmente apertada’ na Bola de Ouro
Carlos Vinícius tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada. Com a possibilidade de rebaixamento do clube gaúcho, que está no Z-4, o nome do atacante vem aparecendo como alvo de outros clubes para a próxima temporada.
Leia mais: Brasileiros passam em branco na Bola de Ouro pelo terceiro ano seguido
Desde que chegou ao Grêmio no meio do ano passado, Carlos Vinícius entrou em campo em 66 partidas, anotou 33 gols e deu três assistências. Ele se tornou peça fundamental na equipe gaúcha desde que foi contratado.
Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo à Portugal, onde defendeu o Rio Ave e o Benfica. Ele também passou pelo Monaco, pelo Tottenham, pelo Galatasaray, pelo PSV e pelo Fulham. A melhor temporada de Carlos Vinícius no futebol europeu foi em 2019 e 2020, quando ele defendeu o Benfica, entrou em campo em 47 jogos, anotou 24 gols e deu dez assistências.
A posição de centroavante foi um calcanhar de Aquiles para o Vasco na atual temporada. O Cruz-Maltino contratou Brenner, Spinelli e mais recentemente Bruno Duarte. Nenhum deles se tornou titular absoluto do clube carioca. Com isso, outros jogadores, que não são da área, passaram a atuar também no setor como David e Colídio. Para o ano que vem, é possível que o Cruz-Maltino busque mais reforços para a posição.
Na atual temporada, o Vasco ainda luta pelo título da Copa do Brasil, tendo o Palmeiras como adversário nas semifinais. As equipes vão se enfrentar em dois jogos, o primeiro em São Paulo no próximo domingo (1º), o segundo irá acontecer em São Januário no próximo dia 8 (domingo), em São Januário. Os cariocas também brigam contra o rebaixamento no Brasileirão. Atualmente, a equipe cruz-maltina tem quatro pontos de vantagem para o Grêmio, que abre a zona da degola.