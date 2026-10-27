Carlos Vinícius é destaque do GrêmioLucas Uebel/Grêmio
Artilheiro do Grêmio nega ter assinado pré-contrato com o Vasco
Jogador, de 31 anos, tem contrato até dezembro; no total, ele entrou em campo em 66 partidas, anotou 33 gols e deu três assistências
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Puma vira artilheiro do Vasco e se destaca entre defensores na Série A
Lateral-direito marcou na vitória sobre o Corinthians por 3 a 2, no último sábado (24), em São Januário, e chegou a nove gols em 2026
Zagueiro do Vasco, Robert Renan sofre acidente de carro
Defensor do Cruz-Maltino levou um susto nesta segunda-feira (26) a caminho do CT Moacyr Barbosa, mas participará normalmente do treino
Bruno Duarte acredita em virada de chave do Vasco: 'Grupo sensacional'
Centroavante admitiu gosto 'amargo' da eliminação na Sul-Americana, mas indicou triunfo sobre o Corinthians como nova dose de motivação
Pumita reforça motivação para clássico com Fla: 'Quebrar esse tabu'
Retrospecto negativo do Vasco ao longo dos últimos anos no confrontos contra o rival Rubro-Negro tem sido um combustível para o elenco
Andrés Gómez sente dores no pé direito e vira preocupação no Vasco
Atacante colombiano precisou ser substituído no primeiro tempo para a entrada de Hinestroza, na vitória sobre o Corinthians por 3 a 2
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