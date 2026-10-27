São Januário recebe cerca de 20 mil torcedores a cada partida - Matheus Lima/Vasco

São Januário recebe cerca de 20 mil torcedores a cada partidaMatheus Lima/Vasco

Publicado 27/10/2026 13:28

O Vasco quer ter 25 mil torcedores em São Januário para o confronto com o Palmeiras, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, em 8 de novembro. Para isso, colocou o aumento da capacidade do estádio como uma das condições para aceitar a divisão da torcida em 50% para cada no clássico com o Flamengo, quinta-feira (29), no Nilton Santos, às 20h.

O objetivo da diretoria vascaína é conseguir a liberação do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) e de outras autoridades não apenas para essa partida. E sim para 2027 também, segundo informou o canal 'Atenção Vascaínos'.



Durante a indefinição do local da partida contra o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, o estádio conseguiu um laudo do Corpo de Bombeiros permitindo 24.155 pessoas.



Além disso, o clube quer tentar chegar a uma capacidade ainda maior, de 30 mil pessoas, e mandar os clássicos em São Januário. Essa última questão esbarra num laudo técnico do Bepe para vetar o pedido para o jogo contra o Flamengo, por considerar risco à segurança, por causa de limitações nas ruas dos arredores do estádio.



Houve outra exigência também feita pelo Vasco para aceitar o aumento da distribuição de apenas 10% para 50% dos ingressos para a torcida do Flamengo no clássico de quinta-feira (29). E novamente diz respeito a ter o direito de escolher os jogos que quiser disputar no Maracanã, após sofrer com negativas da gestão do estádio para jogos decisivos nesta temporada.



Os dirigentes vascaínos querem que, desta vez, um documento seja assinado para confirmar que Ferj, CBF e Flamengo aceitaram os pedidos para que houvesse acordo. Isso porque alegam que o acordo anterior com a diretoria rubro-negra não foi cumprido.

Em 2025, os dois clubes se acertaram de que os clássicos fossem no Maracanã. Em troca, o Cruz-Maltino teria quatro datas para escolher jogar no estádio em 2026, o que não aconteceu.

Próximos jogos do Vasco



- Flamengo: na quinta-feira (29), às 20h, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileiro.



- Vasco x Palmeiras: no domingo (1º de novembro), às 16h no Nubank Parque, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.



- Athletico-PR: em 4 de novembro, às 19h30 na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Brasileiro.