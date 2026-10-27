Grande destaque na vitória sobre o Corinthians, Marino Hinestroza pode herdar a vaga de Andrés Gómez - Matheus Lima/Vasco

Grande destaque na vitória sobre o Corinthians, Marino Hinestroza pode herdar a vaga de Andrés GómezMatheus Lima/Vasco

Publicado 27/10/2026 16:55

sequência ingrata de três jogos no gramado sintético.

O Vasco segue com a preparação para enfrentar o Flamengo e treinou nesta terça-feira (27) no local do clássico, o Nilton Santos . Essa foi a primeira atividade de adaptação ao estádio, mas também ajudará o elenco vascaíno para uma

Se para quinta-feira (29) a escolha foi da diretoria porque não queria jogar no Maracanã e São Januário foi vetado, as outras serão como visitante. Depois de enfrentar o Rubro-Negro, o Cruz-Maltino jogará no Nubank Parque contra o Palmeiras o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no domingo (1º de novembro).



E volta ao Brasileirão para encarar o Athletico-PR no dia 4, na Arena da Baixada. Até o fim da temporada, ainda haverá outros dois compromissos do Vasco em gramados sintéticos: contra a Chapecoense, na Arena Condá, e o Atlético-MG, na MRV Arena.



Diante desse desafio extra, especialmente para o clássico, o técnico Pedro Emanuel achou por bem fazer atividades no Nilton Santos. Apesar de mostrar preocupação com o campo, o português também prefere olhar para o copo meio cheio, afinal, o Vasco venceu o Botafogo no estádio por 2 a 1, em 7 de outubro, pelo Brasileirão.



"Foi me comunicado e acho que não tem que passar por mim. Foi uma decisão e temos que nos preparar. É lógico que não deixa de ser um campo sintético, que não é normal onde nós trabalhamos diariamente, mas temos um bom exemplo de algumas semanas atrás, quando fomos ao Nilton Santos e saímos com um resultado bastante positivo para nós. É uma questão de adaptação, vamos tentar fazer o nosso melhor", afirmou Pedro Emanuel após a última rodada do Brasileirão.



A polêmica do clássico

Essa mudança na rotina do elenco do Vasco deveu-se a uma decisão da diretoria, de não manter o entendimento com o Flamengo para utilizar o Maracanã no duelo. O motivo alegado é que o rival foi o primeiro a quebrar o acordo ao não liberar o estádio para o duelo com o Boca Juniors, pela semifinal da Copa Sul-Americana, o que obrigou o Cruz-Maltino a entrar na Justiça para conseguir jogar.

A primeira alternativa foi São Januário, mas a polícia militar vetou essa opção por considerar haver falta de segurança para o clássico. Sobrou o Nilton Santos no Rio, mas até mesmo neste caso houve indefinição, já que inicialmente a divisão dos ingressos seria de 90% para os mandantes e 10% para os rubro-negros.

CBF e a Ferj entraram no circuito para que houvesse um entendimento entre os clubes. O Vasco Então, a. O Vasco aceitou dividir o estádio com o Flamengo , mas fez exigências, como aumentar a capacidade de São Januário, entre outras, para aceitar um novo acordo.

Próximos jogos do Vasco



- Flamengo: na quinta-feira (29), às 20h, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileiro.



- Vasco x Palmeiras: no domingo (1º de novembro), às 16h no Nubank Parque, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.



- Athletico-PR: em 4 de novembro, às 19h30 na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Brasileiro.