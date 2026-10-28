Apesar do interesse de clubes europeus, Robert Renan sinaliza que quer seguir no Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

Apesar do interesse de clubes europeus, Robert Renan sinaliza que quer seguir no VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 28/10/2026 08:54

O zagueiro Robert Renan , do Vasco, recebeu sondagens de dois clubes da Inglaterra, que disputam a primeira divisão local, e um de Portugal durante o mês de outubro. Apesar disso, o Cruz-Maltino aposta no seu planejamento financeiro para manter o defensor no elenco, conforme o 'ge'.

Robert Renan está emprestado pelo Zenit até o fim de 2026, com uma opção de compra fixada em 8 milhões de euros (R$ 47,5 milhões). O Gigante da Colina tem até novembro para ativar a cláusula e já avisou aos russos que irá exercê-la.

A Almirante Participações, empresa de Marcos Lamacchia que assumirá a SAF do clube, integra o planejamento financeiro com o objetivo de manter o atleta. O próprio defensor deseja ficar – ele e a sua família estão adaptados ao Rio.

"Estou muito feliz aqui. Brinco com a minha mãe que virou minha segunda casa. É um momento muito importante na minha carreira. Claro que tem que conquistar um título para virar um ídolo de verdade, mas é trabalhar bastante e se Deus quiser, ficar aqui por mais anos. Eu me sinto realizado por estar aqui", declarou o defensor recentemente, em entrevista ao canal oficial do clube.

Restam apenas detalhes burocráticos para a assinatura de um novo contrato. Os clubes europeus interessados no jogador não foram revelados. Em 2026, Robert Renan disputou 51 jogos com a camisa do Cruz-Maltino, todos entre os titulares.

Trajetória do zagueiro

Robert Renan tem 23 anos. Revelado pelo Corinthians em 2022, foi contratado pelo Zenit em 2023 e chegou a ser emprestado ao Internacional e Al-Shabab, da Arábia Saudita, em 2024, até desembarcar no Rio para vestir a camisa do Vasco em agosto de 2025. Desde então, se consolidou na equipe titular e caiu nas graças da torcida.

Susto

Robert Renan passou por um momento de tensão na manhã da última segunda-feira (26). Ele sofreu um acidente de carro a caminho do CT Moacyr Barbosa, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio. Apesar do susto, o defensor passa bem e participou normalmente do treino com o grupo.

"Obrigado, meu Deus, pelo livramento! Agradeço de coração a todos que estão me mandando mensagens e se preocupando comigo. Graças a Deus, está tudo bem", escreveu o jogador, nas redes sociais.

Sob o comando de Pedro Emanuel, o Cruz-Maltino se prepara para encarar o Flamengo, quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.