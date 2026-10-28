Apesar do interesse de clubes europeus, Robert Renan sinaliza que quer seguir no VascoDikran Sahagian / Vasco
Zagueiro do Vasco é sondado por clubes europeus
Cruz-Maltino recebeu contatos oficiais pelo defensor Robert Renan, que já demonstrou interesse em seguir no Gigante da Colina
Zagueiro do Vasco é sondado por clubes europeus
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Vasco treina no Nilton Santos para se adaptar a gramado sintético
Além do clássico com o Flamengo, Cruz-Maltino também enfrentará Palmeiras, Athletico-PR, Chapecoense e Atlético-MG neste tipo de campo
Vasco espera aumentar capacidade de São Januário na Copa do Brasil
Diretoria aproveita negociação para dividir torcida em clássico com o Flamengo para conseguir colocar mais torcedores no estádio
Artilheiro do Grêmio nega ter assinado pré-contrato com o Vasco
Jogador, de 31 anos, tem contrato até dezembro; no total, ele entrou em campo em 66 partidas, anotou 33 gols e deu três assistências
Puma vira artilheiro do Vasco e se destaca entre defensores na Série A
Lateral-direito marcou na vitória sobre o Corinthians por 3 a 2, no último sábado (24), em São Januário, e chegou a nove gols em 2026
Zagueiro do Vasco, Robert Renan sofre acidente de carro
Defensor do Cruz-Maltino levou um susto nesta segunda-feira (26) a caminho do CT Moacyr Barbosa, mas participará normalmente do treino
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