Andrés Gómez em ação durante treino do Vasco, no Nilton SantosMatheus Lima / Vasco
Mesmo com o incômodo, o colombiano tem atuado no sacrifício para não ser desfalque, já que é peça importante no Cruz-Maltino. Ele, inclusive, treina com o grupo normalmente. Agora, porém, tem chance de ser poupado diante do Rubro-Negro.
Depois do clássico, o Gigante da Colina enfrentará o Palmeiras, domingo (1º), às 16h, no Nubank Parque, na ida da semifinal da Copa do Brasil. Sendo assim, Pedro Emanuel avalia preservar Andrés Gómez para que esteja em melhores condições para o confronto decisivo.
Os números de Andrés Gómez
Situação no Campeonato Brasileiro
Vale lembrar que o Gigante da Colina conta com uma vantagem em relação aos rivais na parte de baixo da tabela, já que tem uma partida a menos. A adversária será a lanterna isolada Chapecoense, na Arena Condá, em duelo adiado da 21ª rodada que ainda será marcado pela CBF.
Os jogos que restam ao Vasco
. Vasco x Palmeiras (1/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil
. Athletico-PR x Vasco (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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