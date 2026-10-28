Andrés Gómez em ação durante treino do Vasco, no Nilton Santos - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez em ação durante treino do Vasco, no Nilton SantosMatheus Lima / Vasco

Publicado 28/10/2026 14:01

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Mesmo com o incômodo, o colombiano tem atuado no sacrifício para não ser desfalque, já que é peça importante no Cruz-Maltino. Ele, inclusive, treina com o grupo normalmente. Agora, porém, tem chance de ser poupado diante do Rubro-Negro.



Depois do clássico, o Gigante da Colina enfrentará o Palmeiras, domingo (1º), às 16h, no Nubank Parque, na ida da semifinal da Copa do Brasil. Sendo assim, Pedro Emanuel avalia preservar Andrés Gómez para que esteja em melhores condições para o confronto decisivo. Mesmo com o incômodo, o colombiano tem atuado no sacrifício para não ser desfalque, já que é peça importante no Cruz-Maltino. Ele, inclusive, treina com o grupo normalmente. Agora, porém, tem chance de ser poupado diante do Rubro-Negro.Depois do clássico, o Gigante da Colina enfrentará o Palmeiras, domingo (1º), às 16h, no Nubank Parque, na ida da semifinal da Copa do Brasil. Sendo assim, Pedro Emanuel avalia preservar Andrés Gómez para que esteja em melhores condições para o confronto decisivo.

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Os números de Andrés Gómez



Um dos principais jogadores do Vasco, Andrés Gómez soma oito gols e sete assistências em 49 jogos nesta temporada, sendo 43 entre os titulares. Caso o atacante de fato não apareça na escalação contra o Flamengo, o provável substituto é Marino Hinestroza.

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Situação no Campeonato Brasileiro



Com a vitória sobre o Corinthians, o Vasco ganhou um respiro na luta para fugir da briga contra o rebaixamento. Neste momento, o Cruz-Maltino aparece com 38 pontos e ocupa a 13ª posição. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 34.



Vale lembrar que o Gigante da Colina conta com uma vantagem em relação aos rivais na parte de baixo da tabela, já que tem uma partida a menos. A adversária será a lanterna isolada Chapecoense, na Arena Condá, em duelo adiado da 21ª rodada que ainda será marcado pela CBF.

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Os jogos que restam ao Vasco

. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Palmeiras (1/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil

. Athletico-PR x Vasco (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro