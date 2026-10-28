Carlos Vinícius é destaque do Grêmio - Lucas Uebel/Grêmio

Carlos Vinícius é destaque do GrêmioLucas Uebel/Grêmio

Publicado 28/10/2026 16:20

Apesar das negativas depois da vitória do Grêmio sobre o Coritiba na última segunda-feira (26), o Vasco está negociando a contratação de Carlos Vinícius, de 31 anos . De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o Cruz-Maltino fez contado pelo centroavante.

O clube de São Januário já teria inclusive ouvido e aceitado a pedida salarial do atacante do Grêmio. Os gaúchos lutam contra o rebaixamento e uma queda para a Série B poderá auxiliar os cariocas na negociação.

Depois da vitória sobre o Coritiba, Carlos Vinícius negou que teria assinado um pré-contrato com outra equipe, algo que realmente não aconteceu e garantiu estar focado no Grêmio.

"Na verdade, falar, já andam falando há mais de seis meses. Eu já tinha pré-contrato com o Atlético, pré-contrato com o Vasco, pré-contrato com clube do México. Toda semana sai uma situação sobre pré-contrato, e eu ainda não assinei pré-contrato com ninguém", disse depois da vitória sobre o Coritiba por 1 a 0, na última segunda-feira (26).

Carlos Vinícius tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada. Com a possibilidade de rebaixamento do clube gaúcho, que está no Z-4, o nome do atacante vem aparecendo como alvo de outros clubes para a próxima temporada.

Desde que chegou ao Grêmio no meio do ano passado, Carlos Vinícius entrou em campo em 66 partidas, anotou 33 gols e deu três assistências. Ele se tornou peça fundamental na equipe gaúcha desde que foi contratado.



Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo à Portugal, onde defendeu o Rio Ave e o Benfica. Ele também passou pelo Monaco, pelo Tottenham, pelo Galatasaray, pelo PSV e pelo Fulham. A melhor temporada de Carlos Vinícius no futebol europeu foi em 2019 e 2020, quando ele defendeu o Benfica, entrou em campo em 47 jogos, anotou 24 gols e deu dez assistências.

A posição de centroavante foi um calcanhar de Aquiles para o Vasco na atual temporada. O Cruz-Maltino contratou Brenner, Spinelli e mais recentemente Bruno Duarte. Nenhum deles se tornou titular absoluto do clube carioca. Com isso, outros jogadores, que não são da área, passaram a atuar também no setor como David e Colídio. Para o ano que vem, é possível que o Cruz-Maltino busque mais reforços para a posição.



Na atual temporada, o Vasco ainda luta pelo título da Copa do Brasil, tendo o Palmeiras como adversário nas semifinais. As equipes vão se enfrentar em dois jogos, o primeiro em São Paulo no próximo domingo (1º), o segundo irá acontecer em São Januário no próximo dia 8 (domingo), em São Januário. Os cariocas também brigam contra o rebaixamento no Brasileirão. Atualmente, a equipe cruz-maltina tem quatro pontos de vantagem para o Grêmio, que abre a zona da degola.