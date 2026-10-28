Lucas Rodrigues, volante do Goiás, comemora gol com a seleção sub-20 - Foto: Nelson Terme/CBF

Lucas Rodrigues, volante do Goiás, comemora gol com a seleção sub-20 Foto: Nelson Terme/CBF

Publicado 28/10/2026 16:51

Vasco manifestou interesse em Lucas Rodrigues, promessa do Goiás e da Seleção sub-20. O volante de 18 anos já é um desejo antigo do Cruz-Maltino. Ele também desperta o interesse do mercado europeu, mas o clube carioca trabalha para tentar viabilizar a contratação. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa. manifestou interesse em Lucas Rodrigues, promessa do Goiás e da Seleção sub-20. O volante de 18 anos já é um desejo antigo do Cruz-Maltino. Ele também desperta o interesse do mercado europeu, mas o clube carioca trabalha para tentar viabilizar a contratação. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.

Leia mais: Vasco negocia a contratação de atacante do Grêmio

A jovem promessa do Esmeraldino atua no profissional desde 2025 e assumiu a titularidade da equipe. Ao todo foram 32 jogos e seis gols na temporada. Lucas Rodrigues tem contrato com o clube goiano até o fim de 2029. No momento, o time ocupa a 9ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 52 pontos, e está na briga por uma vaga na primeira divisão.

Outro alvo na mira

Além de Lucas Rodrigues, Vasco tenta a contratação de Carlos Vinicius, atacante do Grêmio. O clube de São Januário já teria inclusive ouvido e aceitado a pedida salarial do jogador. Os gaúchos lutam contra o rebaixamento e uma queda para a Série B poderá auxiliar os cariocas na negociação.

Carlos Vinícius tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada. Com a possibilidade de rebaixamento, o nome do atacante aparece no radar de alguns clubes para a próxima temporada.

Desde que chegou ao Tricolor Gaúcho, no meio do ano passado, Carlos Vinícius tornou-se peça fundamental na equipe. Ao todo, anotou 33 gols e deu três assistências em 66 jogos.

Momento do Vasco na temporada

Com a vitória sobre o Corinthians, o Vasco ganhou um respiro na luta para fugir da briga contra o rebaixamento. Neste momento, o Cruz-Maltino aparece com 38 pontos e ocupa a 13ª posição. Quem abre a zona da degola é o Grêmio, que tem 34.



Vale lembrar que o Gigante da Colina conta com uma vantagem em relação aos rivais na parte de baixo da tabela, já que tem uma partida a menos. A adversária será a lanterna isolada Chapecoense, na Arena Condá, em duelo adiado da 21ª rodada que ainda será marcado pela CBF.

Os jogos que restam ao Vasco

. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Palmeiras (1/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil

. Athletico-PR x Vasco (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro