Jair é jogador do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Jair é jogador do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 28/10/2026 17:31

Vasco para 2027 segue indefinido. Com contrato até dezembro de 2026, o volante ainda não chegou a um acordo com a diretoria para prolongar seu vínculo. O principal entrave é a diferença entre os valores oferecidos pelo clube e as condições aceitas pelo jogador. O futuro de Jair nopara 2027 segue indefinido. Com contrato até dezembro de 2026, o volante ainda não chegou a um acordo com a diretoria para prolongar seu vínculo. O principal entrave é a diferença entre os valores oferecidos pelo clube e as condições aceitas pelo jogador.

O Vasco apresentou uma proposta de renovação por mais duas temporadas, com redução salarial de 50%, segundo o "Lance". Jair, porém, recusou a oferta, deixando sua permanência em São Januário mais distante. O jogador deseja renovar pelo vencimento atual. A divergência financeira mantém as negociações sem um desfecho positivo.



Lesões marcaram trajetória recente

A situação contratual também envolve o histórico físico do jogador. Em agosto de 2025, Jair sofreu uma grave lesão no joelho direito, que exigiu cirurgia e um longo período de recuperação. Em dezembro daquele ano, o Vasco prorrogou seu contrato até o fim de 2026.

Após retornar aos gramados, o volante voltou a sofrer com problemas físicos. Em agosto de 2026, teve uma lesão de grau 3 no adutor da coxa direita durante uma partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.



Apesar das dificuldades, Jair voltou a ganhar espaço no elenco e chegou a utilizar a braçadeira de capitão no primeiro confronto contra o Fluminense pela Copa do Brasil, aproveitando a ausência de Thiago Mendes.

Permanência para 2027 segue incerta

Jair ainda tem vínculo com o Vasco até dezembro, mas a continuidade para a próxima temporada depende de um entendimento financeiro. Enquanto a diretoria busca reduzir os custos do elenco, o jogador pretende manter os vencimentos atuais.



A definição também será importante para o planejamento do elenco vascaíno para 2027. Caso a renovação não avance, a diretoria precisará avaliar alternativas para o setor de meio-campo no mercado. Para Jair, por outro lado, o encerramento do vínculo sem acordo permitiria analisar propostas de outras equipes, enquanto uma permanência dependeria de uma nova aproximação entre as partes.

Caso nenhuma das partes mude de posição, o volante poderá deixar São Januário ao fim do contrato e ficar livre para negociar com outra equipe. Por enquanto, a diferença salarial segue como o principal obstáculo para a renovação.

Na luta contra o rebaixamento, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino ocupa a 13ª colocação com 38 pontos e vem se distanciando do Z-4.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Rodrigo Souza