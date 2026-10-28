Grande joia da base do Vasco, o meio-campo Ramon Rique chegou ao profissional nesta temporada - Matheus Lima / Vasco

Grande joia da base do Vasco, o meio-campo Ramon Rique chegou ao profissional nesta temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 28/10/2026 21:05 | Atualizado 28/10/2026 21:06

Vasco anunciou nesta quarta-feira (28) a renovação do volante Ramon Rique. O jovem, de 19 anos, tinha contrato até setembro de 2029, mas estendeu o vínculo até o fim de 2030 com uma valorização salarial. Bem avaliado pela comissão técnica de Pedro Emanuel, o jogador faz parte dos planos para esta e para a próxima temporada.

Revelado pelo Vasco, Ramon Rique assinou o primeiro contrato profissional no ano passado. O jovem se consolidou no time principal nesta temporada, aproveitando a chance na vitória sobre o Olimpia, ainda pela fase de grupos da Sul-Americana. Na ocasião, o volante assumiu a posição de Tchê Tchê, que sentiu uma indisposição durante o aquecimento.

Em 2026, Ramon Rique disputou 21 jogos e marcou um gol. O único tento da carreira do jovem com a camisa do Vasco aconteceu na goleada sobre o Coritiba por 5 a 0, no dia 19 de setembro, antes da Data Fifa. Atualmente, o volante disputa posição com Tchê Tchê, Santiago Sosa e Jair — este último, inclusive, não deve renovar o contrato para a próxima temporada.

Na luta contra o rebaixamento, o Vasco conseguiu reduzir o risco de queda após a vitória de virada sobre o Corinthians por 3 a 2, no último sábado (24), em São Januário. O Cruz-Maltino volta a campo nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), contra o Flamengo, no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Gigante da Colina ocupa o 13º lugar com 38 pontos.