Grande joia da base do Vasco, o meio-campo Ramon Rique chegou ao profissional nesta temporadaMatheus Lima / Vasco
Vasco renova contrato de Ramon Rique até o fim de 2030
Volante de 19 anos tinha vínculo até setembro de 2029 e aceitou estender o acordo por mais um ano com uma valorização salarial
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Volante aceita renovar pelos vencimentos atuais, mas diretoria oferece redução salarial de 50%; contrato termina em dezembro de 2026
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Jogador, de 31 anos, tem contrato até dezembro; no total, ele entrou em campo em 66 partidas, anotou 33 gols e deu três assistências
Andrés Gómez treina, mas é dúvida no Vasco para encarar o Flamengo
Atacante do Cruz-Maltino pode ser preservado do clássico com o Rubro-Negro de olho na semifinal da Copa do Brasil, diante do Palmeiras
Zagueiro do Vasco é sondado por clubes europeus
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