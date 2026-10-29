Lucas Rodrigues tem contrato até o fim de 2029 - Divulgação / Goiás

Lucas Rodrigues tem contrato até o fim de 2029Divulgação / Goiás

Publicado 29/10/2026 13:40 | Atualizado 29/10/2026 13:57

A temporada ainda não acabou mas o Vasco já está de olho em reforços para o ano que vem. De acordo com informações da "ESPN", o Cruz-Maltino negocia a contratação de Lucas Rodrigues, de 18 anos, que defende o Goiás, e vem sendo um dos destaques da Série B.

O Esmeraldino soma chances remotas de acesso para a primeira divisão, ocupando a nona colocação com 52 pontos conquistados e apenas três jogos restantes. O Vasco teve uma proposta recusada pelo jovem, mas existe confiança em um acerto.

O valor oferecido foi de cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 20 milhões). Lucas Rodrigues entrou em campo em 32 jogos pelo Goiás e tem seis gols marcados. O seu contrato é até o final de 2029. Há interesse ainda do mercado europeu no jovem, que já fez parte do elenco da Seleção Brasileira sub-20 recentemente.

Além dele, o Vasco também negocia a contratação do atacante Carlos Vinícius, de 31 anos, que defende o Grêmio e já pode assinar um pré-contrato com outro clube e deixar a equipe gaúcha de graça.

O clube de São Januário já teria inclusive ouvido e aceitado a pedida salarial do atacante do Grêmio. Os gaúchos lutam contra o rebaixamento e uma queda para a Série B poderá auxiliar os cariocas na negociação.

Desde que chegou ao Grêmio no meio do ano passado, Carlos Vinícius entrou em campo em 66 partidas, anotou 33 gols e deu três assistências. Ele se tornou peça fundamental na equipe gaúcha desde que foi contratado.



Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo à Portugal, onde defendeu o Rio Ave e o Benfica. Ele também passou pelo Monaco, pelo Tottenham, pelo Galatasaray, pelo PSV e pelo Fulham. A melhor temporada de Carlos Vinícius no futebol europeu foi em 2019 e 2020, quando ele defendeu o Benfica, entrou em campo em 47 jogos, anotou 24 gols e deu dez assistências.

A posição de centroavante foi um calcanhar de Aquiles para o Vasco na atual temporada. O Cruz-Maltino contratou Brenner, Spinelli e mais recentemente Bruno Duarte. Nenhum deles se tornou titular absoluto do clube carioca. Com isso, outros jogadores, que não são da área, passaram a atuar também no setor como David e Colídio. Para o ano que vem, é possível que o Cruz-Maltino busque mais reforços para a posição.



Na atual temporada, o Vasco ainda luta pelo título da Copa do Brasil, tendo o Palmeiras como adversário nas semifinais. As equipes vão se enfrentar em dois jogos, o primeiro em São Paulo no próximo domingo (1º), o segundo irá acontecer em São Januário no próximo dia 8 (domingo). Os cariocas também brigam contra o rebaixamento no Brasileirão. Atualmente, a equipe cruz-maltina tem quatro pontos de vantagem para o Grêmio, que abre a zona da degola.