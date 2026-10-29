Léo Jardim prega cabeça erguida para o VascoMatheus Lima / Vasco
Léo Jardim vê Flamengo 'muito mais letal' e lamenta derrota do Vasco
Goleiro sofreu chuva de gols no revés cruz-maltino por 4 a 1, no clássico desta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pelo Brasileirão
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Vasco negocia a contratação de volante da Série B
Cruz-Maltino teve proposta de R$ 20 milhões recusada, mas mantém confiança em desfecho positivo por atleta, que tem seis gols em 32 jogos
Vasco renova contrato de Ramon Rique até o fim de 2030
Volante de 19 anos tinha vínculo até setembro de 2029 e aceitou estender o acordo por mais um ano com uma valorização salarial
Jair recusa proposta do Vasco e fica distante de renovação
Volante aceita renovar pelos vencimentos atuais, mas diretoria oferece redução salarial de 50%; contrato termina em dezembro de 2026
Promessa do Goiás e da Seleção sub-20 entra na mira do Vasco
Volante de 18 anos também desperta interesse do mercado europeu; Cruz-Maltino trabalha para viabilizar a contratação do jovem
Vasco negocia a contratação de atacante do Grêmio
Jogador, de 31 anos, tem contrato até dezembro; no total, ele entrou em campo em 66 partidas, anotou 33 gols e deu três assistências
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