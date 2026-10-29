Léo Jardim prega cabeça erguida para o Vasco - Matheus Lima / Vasco

Léo Jardim prega cabeça erguida para o VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 29/10/2026 22:47 | Atualizado 29/10/2026 22:47

Goleiro do Vasco, Léo Jardim deixou o campo inconformado após a goleada por 4 a 1 sofrida pelo Vasco para o Flamengo , nesta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão. O arqueiro valorizou o volume de jogo e a posse de bola cruz-maltina, mas admitiu que o rival foi mais eficiente quando chegou ao ataque. Para ele, o primeiro tempo foi de extremo equilíbrio.

Leia mais: Vasco negocia a contratação de atacante do Grêmio



"Difícil falar depois de uma derrota como essa. No primeiro tempo, foi um jogo muito equilibrado. A gente criou oportunidades, eles também acabaram aproveitando as oportunidades que eles tiveram. E depois, no segundo tempo, a gente teve volume de jogo, conseguiu ter a bola, mas eles foram muito letais nos contra-ataques e acabaram matando o jogo", analisou Léo Jardim, após a partida, em entrevista à "Prime Video".

Em seguida, ele preferiu "sacudir a poeira" e deixar a derrota no clássico de lado, para focar nas aspirações que restaram ao Vasco em 2026. Já neste domingo (1º), a equipe de São Januário enfrenta o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Jardim projetou a partida como um duelo difícil, mas pregou cabeça erguida para o Cruz-Maltino.

"Foi um jogo que a gente trabalhou muito para que tivesse um resultado diferente. Infelizmente as coisas não aconteceram da forma como a gente trabalhou, como a gente esperava. Agora sabemos que temos outra competição, um jogo muito difícil, e vamos levantar a cabeça, nos preparar bem para fazermos um grande jogo no domingo", completou o goleiro.

Jardim sofreu quatro gols no clássico

No Clássico dos Milhões, Léo Jardim pouco pôde fazer para impedir os gols do Flamengo. O primeiro saiu de cabeceio forte de Pedro, logo no começo, após belo cruzamento de Varela. Mais tarde, no segundo tempo, Samuel Lino ampliaria com duas chapadas indefensáveis.

O único gol que o goleiro poderia ter evitado foi o segundo do camisa 9 rubro-negro, no fim da etapa inicial, quando as equipes empatavam em 1 a 1. Primeiro, Jardim defendeu finalização rasteira de Lino. Porém, ele deu rebote nos pés de Pedro, que se antecipou e só empurrou para o gol vazio.

Próximos passos do Vasco

Com a derrota, o Vasco estacionou na 13ª posição, com 38 pontos, quatro de folga para o Grêmio, primeiro time dentro do Z-4. Depois de voltar as atenções para a Copa do Brasil no fim de semana, o Cruz-Maltino volta a campo pelo Brasileiro na quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada.