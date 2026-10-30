David foi alvo de busca e apreensão e prestou depoimento no fim de agosto - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

David foi alvo de busca e apreensão e prestou depoimento no fim de agostoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/10/2026 00:23 | Atualizado 30/10/2026 00:39

Atacante do Vasco, David foi intimado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro a entregar seu passaporte e tomar ciência de outras medidas cautelares. Alvo de operação de combate ao tráfico de armas e drogas , o jogador foi convocado a comparecer na 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) nesta sexta-feira (30). Determinações foram feitas pela Justiça do Espírito Santo, apoiada pela Polícia Civil do estado. As informações são do "G1".

Uma das medidas cautelares impostas ao centroavante é a proibição de deixar o país, o que explica a apreensão do passaporte. Além disso, ele terá contato restringido com outros investigados e testemunhas da operação. Ademais, será obrigado a comparecer periodicamente à Justiça. Caso não cumpra as determinações David pode ser submetido a prisão preventiva.

Por que David é investigado?

David é alvo da Operação A Tropa, da Polícia Civil do Espírito Santo, que investiga suspeitos dos crimes de organização criminosa, tráfico interestadual de drogas e de armas e lavagem de dinheiro. As apurações buscam reunir elementos que contribuam para o esclarecimento dos delitos e a desarticulação da estrutura criminosa investigada.

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O atacante é suspeito de participação nos crimes, e também é monitorado por possível conexão com a facção criminosa Comando Vermelho. Sem contar que o jogador é investigado por conversas com Ruan de Freitas Camargo Cruz, seu amigo de infância no Espirito Santo, onde nasceu, que responde por tentativa de homicídio realizada em 2024.

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Em 31 de agosto, David foi um dos envolvidos em operação de busca e apreensão conjunta entre as polícias Civil do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Agentes estiveram em sua residência, na Barra da Tijuca, e também no CT Moacyr Barbosa, onde treina o Vasco, em Jacarepaguá. Em seguida, o atacante foi levado para a 14ª DP (Leblon) para prestar depoimento.

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Nesta data, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, ao todo, contra suspeitos de envolvimento com o tráfico e com uma facção criminosa, incluindo empresários e atletas profissionais. A operação teve como objetivo conseguir documentos e aparelhos eletrônicos que auxiliem as investigações contra o grupo, que possui ramificações em diferentes estados.