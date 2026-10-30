Vasco foi goleado pelo Flamengo por 4 a 1 - Gilvan de Souza/Flamengo

Vasco foi goleado pelo Flamengo por 4 a 1Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 30/10/2026 08:30 | Atualizado 30/10/2026 08:31

Vasco voltou a ligar o alerta no Brasileirão. Após reduzir o risco de rebaixamento para 3.1% com a vitória sobre o Corinthians, no último dia 24, o Cruz-Maltino viu a probabilidade aumentar depois de perder para o Flamengo por 4 a 1 , nesta última quinta-feira (29), no Nilton Santos, pela 33ª rodada. Com a derrota, as chances de queda do Gigante da Colina aumentaram para 7.4%, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Após o imbróglio para usar o Maracanã contra o Boca Juniors, da Argentina, na semifinal da Sul-Americana, o Vasco decidiu mandar o clássico no Nilton Santos. A estratégia de tentar dificultar o rival, no entanto, não deu certo. O Flamengo se impôs nos primeiros minutos e abriu o placar logo aos dez, com Pedro, que encerrou um jejum de seis jogos.

Mesmo com time misto, o Vasco conseguiu reagir e empatou aos 15 minutos, com Alan Lescano. O time comandado pelo técnico Pedro Emanuel teve mais volume e criou chances perigosas no primeiro tempo, porém, faltou capricho nas finalizações. Na reta final da etapa inicial, Pedro aproveitou nova oportunidade e colocou o Flamengo novamente na frente.



No segundo tempo, o Vasco resolveu colocar em campo alguns titulares que foram poupados, como Lucas Piton, Tchê Tchê e Bruno Duarte. Mas não adiantou. O Cruz-Maltino até finalizou mais vezes, mas teve um baixo aproveitamento na conversão. O Flamengo, por outro lado, foi letal. Samuel Lino marcou aos oito e, depois, aos 40, para completar a goleada.

Com a derrota, o Vasco permaneceu em 13º lugar com 38 pontos, mas pode ver a distância para a zona de rebaixamento diminuir. Neste momento, a diferença é de três pontos. Em meio a luta pela sobrevivência na elite do futebol brasileiro, o Cruz-Maltino precisará focar também na semifinal da Copa do Brasil. O próximo compromisso será contra o Palmeiras, no domingo (1º), às 16h (de Brasília), em São Paulo, pelo jogo de ida.

Botafogo também segue ameaçado pelo Z-4

O Vasco não é o único carioca ameaçado pelo rebaixamento. Com apenas uma vitória em seis jogos sob o comando do técnico Tite, o Botafogo permaneceu com 39 pontos em 11º lugar após a derrota para o Remo por 2 a 1, na última quarta-feira (28), no Mangueirão, pela 33ª rodada do Brasileirão. Com isso, o risco de queda aumentou para 6.1%, segundo os dados da UFMG.

Desde a chegada de Tite, o Botafogo conquistou apenas uma vitória — contra a lanterna Chapecoense por 1 a 0. Nos últimos dois jogos, perdeu para o Internacional por 3 a 0 e diante do Remo por 2 a 1, ambos fora de casa. O Alvinegro volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão.