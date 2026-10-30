Vasco foi goleado pelo Flamengo por 4 a 1Gilvan de Souza/Flamengo
Vasco vê risco de rebaixamento crescer após goleada diante do Flamengo
Cruz-Maltino perdeu para o Rubro-Negro por 4 a 1, nesta última quinta-feira (29), no Nilton Santos, e segue ameaçado no Brasileirão
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David, do Vasco, é intimado a entregar passaporte durante investigação
Centroavante cruz-maltino é suspeito de envolvimento com o crime organizado, conforme apuram as polícias Civil do Rio e do Espírito Santo
Pedro Emanuel explica time misto e vê equilíbrio em derrota do Vasco
Técnico analisou goleada por 4 a 1 sofrida diante do Flamengo nesta quinta-feira (29); falta de São Januário também foi assunto
Léo Jardim vê Flamengo 'muito mais letal' e lamenta derrota do Vasco
Goleiro sofreu chuva de gols no revés cruz-maltino por 4 a 1, no clássico desta quinta-feira (29), no Nilton Santos, pelo Brasileirão
Vasco negocia a contratação de volante da Série B
Cruz-Maltino teve proposta de R$ 20 milhões recusada, mas mantém confiança em desfecho positivo por atleta, que tem seis gols em 32 jogos
Vasco renova contrato de Ramon Rique até o fim de 2030
Volante de 19 anos tinha vínculo até setembro de 2029 e aceitou estender o acordo por mais um ano com uma valorização salarial
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