Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva de imprensa - Dikran Sahagian / Vasco

Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva de imprensaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 30/10/2026 14:45 | Atualizado 30/10/2026 14:47

A decisão do técnico Pedro Emanuel em poupar parte do time titular contra o Flamengo não pegou bem nos bastidores do Vasco . Na véspera da partida, houve questionamentos sobre a escalação, mas o treinador português assumiu a responsabilidade e bancou a escolha. A ideia era preservar jogadores com desgaste físico visando o confronto com o Palmeiras, no próximo domingo (1º), pela semifinal da Copa do Brasil.

Após o treinador decidir escalar um time misto, houve uma conversa entre membros da cúpula vascaína e comissão técnica, segundo informações do jornalista Joel Silva. Apesar de discordar a decisão do técnico, a diretoria, em nenhum momento, tentou passar por cima da escolha. Com isso, Pedro Emanuel mandou a campo uma equipe com reservas e titulares, que foi goleada pelo Flamengo por 4 a 1, no Nilton Santos.

"Não é uma equipe alternativa. Em 72 horas temos um jogo contra o Palmeiras em outra competição e estamos com desgaste grande. É duro perder para um rival, quero sempre ganhar, mas esse jogo ficou marcado pela eficácia. O resultado me parece desnivelado, se ficasse na diferença de um gol seria mais justo. A nossa luta continua, nada mais do que isso", disse Pedro Emanuel.

Apesar a derrota, não há clima de desconfiança sobre o trabalho do técnico Pedro Emanuel. Jogadores como o volante Santiago Sosa, por exemplo, vinha atuando com desconforto físico e foi preservado para evitar uma lesão. Entre os titulares, apenas Léo Jardim, Alan Lescano e Bruno Duarte terminaram o jogo. Já outros titulares tiveram minutos limitados ou sequer atuaram.

"A equipe é formada por aqueles que eu sinto que estão mais preparados para serem competitivos. Temos que perceber como foi o jogo, independente de quem estava no campo. Fizemos algumas alterações porque a equipe precisava de alguma frescura, estamos com 60 jogos nas pernas e vamos fazer um ciclo que a equipe pode ganhar. Tenho confiança em todos", afirmou o treinador português.



Como foi o clássico

Após o imbróglio para usar o Maracanã contra o Boca Juniors, da Argentina, na semifinal da Sul-Americana, o Vasco decidiu mandar o clássico no Nilton Santos. A estratégia de tentar dificultar o rival, no entanto, não deu certo. O Flamengo se impôs nos primeiros minutos e abriu o placar logo aos dez, com Pedro, que encerrou um jejum de seis jogos.

Mesmo com time misto, o Vasco conseguiu reagir e empatou aos 15 minutos, com Alan Lescano. O time comandado pelo técnico Pedro Emanuel teve mais volume e criou chances perigosas no primeiro tempo, porém, faltou capricho nas finalizações. Na reta final da etapa inicial, Pedro aproveitou nova oportunidade e colocou o Flamengo novamente na frente.

No segundo tempo, o Vasco resolveu colocar em campo alguns titulares que foram poupados, como Lucas Piton, Tchê Tchê e Bruno Duarte. Mas não adiantou. O Cruz-Maltino até finalizou mais vezes, mas teve um baixo aproveitamento na conversão. O Flamengo, por outro lado, foi letal. Samuel Lino marcou aos oito e, depois, aos 40, para completar a goleada.

Com a derrota, o Vasco permaneceu em 13º lugar com 38 pontos, mas pode ver a distância para a zona de rebaixamento diminuir. Neste momento, a diferença é de três pontos. Em meio a luta pela sobrevivência na elite do futebol brasileiro, o Cruz-Maltino precisará focar também na semifinal da Copa do Brasil. O próximo compromisso será contra o Palmeiras, no domingo (1º), às 16h (de Brasília), em São Paulo, pelo jogo de ida.