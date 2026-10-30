Vasco de Pedro Emanuel perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras, no último encontro entre os dois clubes - Divulgação / Vasco

Vasco de Pedro Emanuel perdeu por 4 a 1 para o Palmeiras, no último encontro entre os dois clubesDivulgação / Vasco

Publicado 30/10/2026 12:08

15 jogos sem vitórias no clássico com o Flamengo, mas o tempo é curto para lamentar e o Cruz-Maltino volta suas atenções para dar fim a outro péssimo retrospecto, agora contra o Palmeiras, para se classificar para a final da Copa do Brasil. O Vasco não começou bem sua dura sequência contra as melhores equipes do país para acabar com jejuns incômodos. A goleada de 4 a 1 sofrida na quinta-feira (29), no Nilton Santos, ampliou para, mas o tempo é curto para lamentar e o Cruz-Maltino volta suas atenções para dar fim a outro péssimo retrospecto, agora contra o Palmeiras, para se classificar para a final da Copa do Brasil.

"Enfrentamos um rival que nos últimos anos está lutando com objetivos diferentes dos nossos, e estamos lutando para ser assim. Temos ambição. Jogamos como os mais fortes, fomos competitivos mas não eficazes. Não tenho dúvidas que continuaremos motivados. É uma pancada muito forte, mas amanhã é outro dia. Vamos estar preparados para o próximo jogo", garantiu o técnico Pedro Emanuel.



Se o Vasco não vence o Flamengo há três anos em qualquer competição (desde o Carioca de 2023, quando conseguiu um 2 a 0) e há 11 no Brasileirão (fez 2 a 1 em 2015), ao menos contra o Palmeiras deu fim a um longo jejum neste ano. O placar de 2 a 1 em São Januário, pela quinta rodada do campeonato nacional, é um alento de que é possível superar novamente o adversário na Copa do Brasil.



Ainda assim, o time de Pedro Emanuel precisará fazer muito mais do que o Cruz-Maltino conseguiu nos últimos 10 anos. Foram 14 jogos sem vencer entre 2017 e março de 2026, mas o retrospecto recente muito ruim voltou a ganhar força na goleada por 4 a 1 do Palmeiras em agosto, em São Paulo.



Longo tempo sem vencer em São Paulo

Os duelos no Nubank Parque, aliás, são um ponto de atenção para o jogo de ida da semifinal de domingo (1º). A única vitória vascaína desde a reforma do estádio aconteceu em agosto de 2015, quando Rafael Silva e Nenê garantiram o 2 a 0 pelo Brasileirão.



Desde então, foram seis derrotas e dois empates do Vasco como visitante contra o Palmeiras ao longo dos últimos 10 anos (em 2016 os dois não se enfrentaram).



O mais impressionante é que o Cruz-Maltino marcou apenas três gols nesses oito jogos, enquanto sofreu 17. Histórico não entra em campo, mas o time precisará fazer diferente agora para levar a disputa pela vaga na final da Copa do Brasil para São Januário.



"Será um grande desafio. Essa confiança no Abel (Ferreira) se construiu com trabalho e dedicação. Eu quero seguir nesse caminho. Se chegamos a uma semifinal de copa temos que aspirar estar na final. O jogo de ida é importante e vamos prepará-lo bem, sei das capacidades do Palmeiras, sei do nosso valor e capacidade, e acima de tudo do nosso valor", disse Pedro Emanuel.



Retrospecto recente do Vasco contra o Palmeiras



Nos últimos 10 anos, os dois clubes se enfrentaram 16 vezes, todas pelo Brasileirão. E há uma ampla vantagem palmeirense, com 11 vitórias e 27 gols, contra apenas um triunfo vascaíno e 9 gols marcados. Também aconteceram quatro empates.



Palmeiras 4x1 Vasco - 23/8/2026



Vasco 2x1 Palmeiras - 12/3/2026



Palmeiras 3x0 Vasco - 1/10/2025



Vasco 0x1 Palmeiras - 4/5/2025



Vasco 0x1 Palmeiras - 22/9/2024



Palmeiras 2x0 Vasco - 14/6/2024



Palmeiras 1x0 Vasco - 27/8/2023



Vasco 2x2 Palmeiras - 23/4/2023



Palmeiras 1x1 Vasco - 26/1/2021



Vasco 0x1 Palmeiras - 8/11/2020



Vasco 1x2 Palmeiras - 7/11/2019



Palmeiras 1x1 Vasco - 27/7/2019



Vasco 0x1 Palmeiras - 25/11/2018



Palmeiras 1x0 Vasco - 12/8/2018



Vasco 1x1 Palmeiras - 13/8/2017



Palmeiras 4x0 Vasco - 14/5/2017