Phillipe Gabriel é considerado uma das grandes promessas das categorias de base do VascoDikran Sahagian / Vasco
O garoto ainda nem sequer estreou pelo profissional no Gigante da Colina. Ele foi peça importante no título inédito do Campeonato Brasileiro Sub-20, em setembro. Na ocasião, teve atuações decisivas e colaborou diretamente para que o time carioca levantasse o troféu.
Recentemente, Phillipe Gabriel ganhou muitos elogios do jornal espanhol ‘As’: “Tudo indica que pode se tornar o próximo goleiro brasileiro a dar o salto para o futebol europeu. É um goleiro imponente. Tem 1,96 metros de altura, destaca-se por sua agilidade apesar de seu tamanho e é especialmente forte em duelos mano a mano e defesas de pênalti”.
O jovem acumula passagens pela seleção brasileira de base. Inclusive, fez parte do grupo que conquistou o Sul-Americano Sub-17, em 2023. O arqueiro tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027, com multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 360 milhões).
Os compromissos da Seleção em novembro
A lista dos convocados por Carlo Ancelotti
- Bento (Al-Nassr)
- Lucas Perri (Torino)
- Pedro Morisco (Coritiba)
. Defensores
- Arthur Dias (Athletico-PR)
- Carlos Augusto (Inter de Milão)
- Douglas Santos (Zenit)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Jair Cunha (Nottingham Forest)
- Jonathan Jesus (Cruzeiro)
- Vanderson (Monaco)
- Vitor Reis (Manchester City)
- Wesley (Roma)
- André Luiz (Corinthians)
- Andrey Santos (Manchester United)
- Bruno Guimarães (Arsenal)
- Danilo (Botafogo)
- Gabriel Bontempo (Santos)
- João Gomes (Aston Villa)
- Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
. Atacantes
- Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
- Allan (Manchester City)
- Endrick (Real Madrid)
- Estêvão (Chelsea)
- Raphinha (Barcelona)
- Rayan (Bournemouth)
- Vini Jr (Real Madrid)
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