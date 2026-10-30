Luciano desperta o interesse do Vasco para 2027 - Reprodução/Instagram @lucianoneves10

Luciano desperta o interesse do Vasco para 2027Reprodução/Instagram @lucianoneves10

Publicado 30/10/2026 17:41

Vasco voltou a demonstrar interesse na contratação do atacante Luciano para a temporada de 2027. O camisa 10 do São Paulo não tem sua permanência assegurada na equipe e sua continuidade depende exclusivamente do próximo presidente eleito pelo clube.

Leia mais: Decisão de Pedro Emanuel gera incômodo na diretoria do Vasco

A informação é do jornalista Valentin Furlan, do portal 'UOL'. Segundo as informações, o clube paulista já havia sido abordado anteriormente pelo Vasco para entender qual era a situação do atacante, mas o time reforçou que não houve uma resposta concreta e que toda decisão a respeito do tema só será tomada após as eleições presidenciais do São Paulo, que vão acontecer na segunda quinzena de novembro deste ano.

Ainda de acordo com o jornalista, as conversas entre o staff do jogador e o Cruz-Maltino estão em estágio inicial, sem acordo ou propostas oficiais para concretizar esta contratação. Inclusive, Luciano tem contrato com o São Paulo até o final de 2028, fator que pode dificultar a negociação.

Situação das eleições

O São Paulo está passando por uma grande crise política e financeira. No começo do ano, o antigo presidente Júlio Casares sofreu um impeachment por supostos esquemas de vendas clandestinas de camarotes no Morumbis. Assim, seu vice-presidente, Harry Massis, assumiu o comando do clube de forma interina.

Desde então, o novo presidente sofreu muitas críticas ao longo de sua curta gestão e até chegou a cogitar uma reeleição, mas a baixa adesão o desmotivou. Agora, as chapas "São Paulo à Frente" e a oposição "São Paulo de Volta" estão em busca de eleger seus conselheiros.

Ou seja, na segunda parte do mês de novembro, os sócios irão decidir qual será o novo comando do São Paulo, decisão crucial para a possível saída do camisa 10, Luciano.

De volta ao Rio

Luciano é uma figura muito conhecida no Rio de Janeiro por conta de uma passagem marcante que teve pelo Fluminense, um dos grandes rivais do Vasco. Ele chegou no meio do ano de 2018, em um empréstimo com opção de compra que tinha validade até o final de 2021, mas acabou deixando o Tricolor em 2019, após o Grêmio contratar o jogador de forma definitiva.

Mesmo sem conquistar títulos relevantes no período, ele foi protagonista no início da temporada de 2019 do Fluminense, ajudando a equipe a vencer o Flamengo na Taça Guanabara daquele ano. O atacante também contribuiu na campanha da Sul-Americana, em que o clube foi eliminado pelo Corinthians, depois de sua saída.

Ao todo, foram 55 jogos, 25 gols marcados e cinco assistências. Além disso, conquistou a artilharia da Copa do Brasil no ano de 2019.

* Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Gabriel Salotti