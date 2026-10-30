Vitor Roque em treino desta sexta-feira (30) - Cesar Greco / Palmeiras

Vitor Roque em treino desta sexta-feira (30)Cesar Greco / Palmeiras

Publicado 30/10/2026 22:06

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, recuperado de uma entorse no tornozelo, pode ser titular na partida contra o Vasco, pela ida da semifinal da Copa do Brasil , neste domingo (1º), no Nubank Parque. O jogador treinou com o grupo e recebeu orientações do técnico Abel Ferreira, segundo o 'ge'. Ele já havia entrado por 15 minutos contra o Santos, na última quarta-feira (28), depois de passar mais de duas semanas afastado.

Caso isso aconteça, o treinador deve abrir mão de um meia, ou de Jhon Arias, para escalar uma formação com a dupla Flaco López e Vitor Roque. Com isso, uma provável formação do time paulista seria: Carlos Miguel; Murilo, Gómez e Barboza; Giay, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque. Os 11 iniciais, no entanto, serão definidos apenas neste sábado (31).

Vasco passa por momento conturbado

Enquanto isso, o Cruz-Maltino passa por um momento turbulento na temporada. O time foi eliminado para o Boca Juniors na semifinal da Copa Sul-Americana no último dia 20 de outubro, após perder por 3 a 1 no Maracanã, diante de mais de 60 mil pessoas. Depois disso, o Gigante da Colina venceu o Corinthians pelo Brasileirão, mas acabou derrotado por 4 a 1 para o rival Flamengo nesta quinta-feira (29)

O técnico Pedro Emanuel escalou um time misto para o confronto com o Rubro-Negro. Jogadores como o atacante Bruno Duarte, o lateral-direito Paulo Henrique e o meia Santiago Sosa ficaram no banco. Na coletiva após o duelo, o treinador explicou suas escolhas , diante do duelo decisivo contra o Palmeiras no fim de semana.

"Eles não jogam juntos, mas treinam todo dia juntos. Para mim, a confiança se revela de uma forma: colocar para jogar. Lá dentro que podemos mostrar o que valemos. O jogo ficou marcado pela eficácia. Dividimos o jogo com um time que está lutando por objetivos distintos dos nossos. Acredito que nos próximos anos podemos chegar nesse contexto", disse.

Apesar da torcida ter contestado a decisão de Pedro Emanuel, o técnico ressaltou que se fosse necessário, faria tudo de novo. "Estou solidário com o que custa perder o clássico. Foi uma pancada forte, não gostamos de perder de ninguém por um placar grande. É um toque de reunir para a gente. Se me perguntassem se faria de novo as mesmas escolhas, digo a todos que faria e colocaria o mesmo time para jogar", concluiu.

Com a derrota, o Vasco estacionou na 13ª posição, com 38 pontos, quatro de folga para o Grêmio, primeiro time dentro do Z-4. Agora, o Cruz-Maltino volta as atenções para o jogo contra o Palmeiras, neste domingo, às 16h, no Nubank Parque.