Vitor Roque em treino desta sexta-feira (30)Cesar Greco / Palmeiras
Vitor Roque pode ser escalado de titular contra o Vasco
Jogador se recuperou de uma entorse no tornozelo, voltou a campo na última quarta-feira (28) e deve ficar à disposição para começar jogando
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