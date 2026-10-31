Vasco firmou parceria com a Brasilux Tintas para a Copa do BrasilDivulgação / Vasco
“A chegada da Brasilux Tintas para estes dois confrontos da semifinal da Copa do Brasil reforça a atratividade do Vasco para grandes empresas em momentos estratégicos. Trabalhamos para desenvolver parcerias que gerem valor para nossos patrocinadores e ampliem a força comercial do clube”, afirmou João Vitor Assunção, Diretor Comercial, Marketing & Negócios do Vasco.
“Estamos muito satisfeitos em contar com uma empresa brasileira de referência em seu segmento ao nosso lado nesta etapa tão importante da competição”, complementou.
"O futebol é uma das maiores expressões da cultura brasileira e tem uma capacidade única de conectar pessoas e gerar identificação. Estar presente em um momento decisivo, apoiando toda grandeza e tradição do Vasco, é uma forma de valorizar e incentivar o esporte, o que também faz parte da identidade e do compromisso da Brasilux", disse Kelly Diniz, presidente e CEO da Brasilux Tintas.
A Brasilux Tintas tem mais de 30 anos de atuação. A companhia se consolidou no mercado nacional como fabricante de tintas, vernizes, catalisadores, resinas e soluções de revestimento.
A situação do Vasco em 2026
Neste momento, o Gigante da Colina ocupa a 13ª posição na tabela da competição nacional, com 38 pontos. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36.
Os jogos que restam ao Vasco
. Athletico-PR x Vasco (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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