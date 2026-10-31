Vasco firmou parceria com a Brasilux Tintas para a Copa do Brasil - Divulgação / Vasco

Vasco firmou parceria com a Brasilux Tintas para a Copa do BrasilDivulgação / Vasco

Publicado 31/10/2026 13:29 | Atualizado 31/10/2026 14:40

Vasco anunciou neste sábado (31) um novo patrocinador para as semifinais da Copa do Brasil. A Brasilux Tintas estampará a camisa cruz-maltina nos dois jogos contra o Palmeiras. O primeiro será neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque. Já o segundo acontecerá no dia 8, às 17h, em São Januário.

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“A chegada da Brasilux Tintas para estes dois confrontos da semifinal da Copa do Brasil reforça a atratividade do Vasco para grandes empresas em momentos estratégicos. Trabalhamos para desenvolver parcerias que gerem valor para nossos patrocinadores e ampliem a força comercial do clube”, afirmou João Vitor Assunção, Diretor Comercial, Marketing & Negócios do Vasco.



“Estamos muito satisfeitos em contar com uma empresa brasileira de referência em seu segmento ao nosso lado nesta etapa tão importante da competição”, complementou.



"O futebol é uma das maiores expressões da cultura brasileira e tem uma capacidade única de conectar pessoas e gerar identificação. Estar presente em um momento decisivo, apoiando toda grandeza e tradição do Vasco, é uma forma de valorizar e incentivar o esporte, o que também faz parte da identidade e do compromisso da Brasilux", disse Kelly Diniz, presidente e CEO da Brasilux Tintas. “A chegada da Brasilux Tintas para estes dois confrontos da semifinal da Copa do Brasil reforça a atratividade do Vasco para grandes empresas em momentos estratégicos. Trabalhamos para desenvolver parcerias que gerem valor para nossos patrocinadores e ampliem a força comercial do clube”, afirmou João Vitor Assunção, Diretor Comercial, Marketing & Negócios do Vasco.“Estamos muito satisfeitos em contar com uma empresa brasileira de referência em seu segmento ao nosso lado nesta etapa tão importante da competição”, complementou."O futebol é uma das maiores expressões da cultura brasileira e tem uma capacidade única de conectar pessoas e gerar identificação. Estar presente em um momento decisivo, apoiando toda grandeza e tradição do Vasco, é uma forma de valorizar e incentivar o esporte, o que também faz parte da identidade e do compromisso da Brasilux", disse Kelly Diniz, presidente e CEO da Brasilux Tintas.

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A Brasilux Tintas tem mais de 30 anos de atuação. A companhia se consolidou no mercado nacional como fabricante de tintas, vernizes, catalisadores, resinas e soluções de revestimento. A Brasilux Tintas tem mais de 30 anos de atuação. A companhia se consolidou no mercado nacional como fabricante de tintas, vernizes, catalisadores, resinas e soluções de revestimento.

A situação do Vasco em 2026



Eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana para o Boca Juniors, o Vasco vê na Copa do Brasil a chance de terminar a temporada com um troféu. Se passar pelo Palmeiras, terá pela frente Grêmio ou Atlético-MG na decisão. No Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino luta para fugir do rebaixamento.



Neste momento, o Gigante da Colina ocupa a 13ª posição na tabela da competição nacional, com 38 pontos. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36.

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Os jogos que restam ao Vasco

. Vasco x Palmeiras (1/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil

. Athletico-PR x Vasco (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

O anúncio do Vasco



