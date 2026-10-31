São Januário recebeu liberação para mais de 24 mil torcedores presentes para decisão contra o Palmeiras - Matheus Lima/Vasco

São Januário recebeu liberação para mais de 24 mil torcedores presentes para decisão contra o PalmeirasMatheus Lima/Vasco

Publicado 31/10/2026 15:00

Vasco conseguiu o aval positivo dos órgãos de segurança e do Governo do Estado para um aumento na carga total de ingressos de São Januário para a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, que ocorrerá no dia 8 de novembro, às 17h (de Brasília). Tanto o setor destinado à torcida do Cruz-Maltino quanto o da torcida visitante terão mais torcedores presentes.

Leia mais: Vitor Roque pode ser escalado de titular contra o Vasco

Com a liberação excepcional, a carga total vai bater os 24.155 torcedores, e, desse total, o Alviverde terá direito a cerca de 2 mil ingressos, menos de 10% da capacidade do estádio.

O pedido foi feito e aprovado de forma definitiva neste sábado (31). Inicialmente, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro validou o Certificado de Aprovação Assistido. Após a aprovação preliminar, o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios e o Governo Estadual deram parecer favorável, mas reforçaram que o aumento será pontual.

"Ressalta-se que a autorização ora examinada não representa ampliação definitiva da capacidade do setor visitante, tampouco alteração permanente dos parâmetros de ocupação do Estádio de São Januário. Trata-se de solução excepcional, vinculada às características específicas do confronto entre Vasco da Gama e Palmeiras, cuja aplicação não deverá ser automaticamente reproduzida em outras partidas", afirma o parecer técnico dos órgãos competentes.

Com a liberação, o Vasco pode voltar a receber em São Januário um público superior a 24 mil torcedores, fato que não ocorre desde 2008. A última vez que o estádio centenário recebeu um público equiparado a esse número foi na semifinal da Copa do Brasil de 2008, contra o Sport, na vitória por 2 a 0, mas que acabaria culminando na eliminação nos pênaltis por 5 a 4.

Leia mais: Vasco demonstra interesse na contratação de Luciano para 2027

A partir daquele ano, as regras e as exigências de segurança do BEPE e do Governo Estadual aumentaram significativamente e, diante desse fato, nem na final da Copa do Brasil de 2011 o Vasco conseguiu "quebrar" a barreira dos 24 mil presentes.

Em busca da redenção

O Vasco chegou à terceira semifinal consecutiva da Copa do Brasil. Em 2024, foi eliminado pelo Atlético-MG, com 3 a 2 no placar agregado, dentro de São Januário. Enquanto isso, na edição anterior, o clube se classificou para a final sobre o rival Fluminense, com empate em 2 a 2 no placar agregado e vitória por 4 a 3 nas penalidades.

Apesar da classificação para a final, amargou o vice-campeonato para o Corinthians, por 2 a 1, dentro do Maracanã, após 15 anos sem participar de uma final nacional.

Leia mais: Decisão de Pedro Emanuel gera incômodo na diretoria do Vasco

Agora, o Gigante da Colina tem a expectativa de dar a volta por cima. O clube disputa a vaga na final da competição contra o Palmeiras. O primeiro duelo vai acontecer no domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque.