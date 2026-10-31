São Januário recebeu liberação para mais de 24 mil torcedores presentes para decisão contra o PalmeirasMatheus Lima/Vasco
Vasco consegue liberação para aumento de público contra o Palmeiras
O Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia e o Corpo de Bombeiros deram parecer favorável à ampliação de forma extraordinária
Pedrinho ironiza Maracanã oferecido ao Vasco: 'Se acham espertos'
Presidente do Cruz-Maltino apontou diferença de tratamento do Consórcio Fla-Flu quanto ao estádio, e tratou convite como 'brincadeira'
Andrés Gómez desfalcará o Vasco na semifinal da Copa do Brasil
Com dores no pé esquerdo, o atacante não estará à disposição para encarar o Palmeiras, neste domingo (1º), no Nubank Parque
Vasco consegue liberação para aumento de público contra o Palmeiras
O Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia e o Corpo de Bombeiros deram parecer favorável à ampliação de forma extraordinária
Vasco anuncia novo patrocinador para semifinais da Copa do Brasil
Brasilux Tintas estampará a camisa cruz-maltina nos dois jogos contra do Palmeiras; o primeiro será neste domingo (1º), no Nubank Parque
Vitor Roque pode ser escalado de titular contra o Vasco
Jogador se recuperou de uma entorse no tornozelo, voltou a campo na última quarta-feira (28) e deve ficar à disposição para começar jogando
Vasco demonstra interesse na contratação de Luciano para 2027
Atacante, de 33 anos, está vivendo um momento de incerteza no São Paulo, em meio à instabilidade política no comando do clube
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.