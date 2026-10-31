Andrés Gómez em ação pelo Vasco diante do Corinthians, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco
O colombiano já havia ficado de fora na derrota por 4 a 1 para o Flamengo, quinta-feira (29), no Nilton Santos. Antes, na vitória de virada por 3 a 2 sobre o Corinthians, sábado (24), em São Januário, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo justamente por causa do problema.
Ele convive com o incômodo há algumas semanas, mas atuou no sacrifício para não ser baixa, uma vez que é peça importante no Cruz-Maltino. O Gigante da Colina espera poder contar com Andrés Gómez no segundo duelo com o Verdão, que acontecerá no dia 8, às 17h, em São Januário.
Os números de Andrés Gómez
Situação do Vasco em 2026
Neste momento, o Gigante da Colina ocupa a 13ª posição na tabela da competição nacional, com 38 pontos. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36.
Os jogos que restam ao Vasco
. Athletico-PR x Vasco (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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