Andrés Gómez em ação pelo Vasco diante do Corinthians, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez em ação pelo Vasco diante do Corinthians, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 31/10/2026 15:28

Andrés Gómez será desfalque no Vasco para encarar o Palmeiras, neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. O atacante segue com dores no pé esquerdo e, assim, não estará à disposição de Pedro Emanuel.

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Entre os dois confrontos contra o Palmeiras, o Vasco terá o Athletico-PR pela frente, quarta-feira (4), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os números de Andrés Gómez

Um dos principais jogadores do Vasco, Andrés Gómez soma oito gols e sete assistências em 49 jogos nesta temporada, sendo 43 entre os titulares. A tendência é que Marino Hinestroza seja o escolhido de Pedro Emanuel para ganhar espaço no ataque diante do Palmeiras.

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Situação do Vasco em 2026

Eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana para o Boca Juniors, o Vasco vê na Copa do Brasil a chance de terminar a temporada com um troféu. Se passar pelo Palmeiras, enfrentará Grêmio ou Atlético-MG na decisão. No Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino luta para fugir do rebaixamento.



Neste momento, o Gigante da Colina ocupa a 13ª posição na tabela da competição nacional, com 38 pontos. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36.

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Os jogos que restam ao Vasco

. Vasco x Palmeiras (1/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil

. Athletico-PR x Vasco (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro