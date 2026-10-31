Pedrinho fala antes de embarque para São Paulo - Reprodução / X

Pedrinho fala antes de embarque para São PauloReprodução / X

Publicado 31/10/2026 17:28

Pedrinho, presidente do Vasco, reagiu com desconfiança à "generosidade" do Consórcio Fla-Flu, responsável pela gestão do Maracanã, que ofereceu o estádio ao Cruz-Maltino após polêmicas anteriores na Justiça . A dupla disponibilizou o palco para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no próximo domingo (8).

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O principal motivo da ironia de Pedrinho foi que o Vasco já havia confirmado São Januário como palco da partida há mais de um mês. Inclusive, neste sábado (31), Governo e autoridades de segurança liberaram o aumento da capacidade do estádio neste jogo. Para o presidente cruz-maltino, o convite do Consórcio Fla-Flu não condiz com a postura adotada anteriormente.

"Eu quero ver se, numa necessidade, a gente vai ter essa generosidade. Porque para eu jogar no Maracanã contra o Boca, e quando foi pedido contra Vitória e Santa Fe, eu não vi posicionamento nenhum favorável do Consórcio (Fla-Flu). Pelo contrário, ele não reconheceu o contrato, não assinou e fez de tudo para que o Vasco não jogasse", declarou, à imprensa, antes do embarque para São Paulo, onde será o duelo de ida.

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Nos últimos meses, o Consórcio Fla-Flu recusou uma série de pedidos do Cruz-Maltino para atuar no Maracanã, regularmente atribuindo as negativas ao desgaste do gramado. Diversas vezes, inclusive, o clube de São Januário entrou com recursos na Justiça para tentar reverter as decisões da dupla.

Na última vez, para o jogo de volta contra o Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana, o Vasco conseguiu jogar no Maracanã depois de longa briga judicial, o que gerou forte atrito nos bastidores. Após o desgaste, a disponibilidade de Flamengo e Fluminense soou para Pedrinho como uma tentativa de tumultuar o embate com o Palmeiras.

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"Gostaria muito que esse posicionamento do Consórcio fosse uma abertura para um diálogo justo e sensato, mas não acredito nisso. As pessoas se acham espertas, mas não são. Eu sei muito bem qual foi a intenção, e com o Vasco não vai ter mais brincadeiras e irresponsabilidades desse tipo. Ele (o Consórcio) quis jogar na mídia para causar um transtorno e um tumulto com relação ao jogo do Palmeiras", completou.

Vasco e Palmeiras decidem vaga na final da Copa do Brasil nos dois próximos fins de semana. Primeiro, as equipes entrarão em campo no Nubank Parque, em São Paulo, neste domingo (1º), às 16h (de Brasília). Depois, os dois se enfrentarão em São Januário, no próximo domingo (8), às 17h (de Brasília)