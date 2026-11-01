Luan em ação durante jogo do Toluca, do México - Divulgação / Toluca

Luan em ação durante jogo do Toluca, do MéxicoDivulgação / Toluca

Publicado 01/11/2026 08:00

Atualmente no Toluca, do México, Luan ressaltou o sentimento que nutre por Vasco e Palmeiras, que vão se enfrentar na semifinal da Copa do Brasil. O zagueiro passou por ambos os clubes durante a carreira. A partida de ida acontecerá neste domingo (1º), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque. A volta na briga por uma vaga na decisão será no dia 8, às 17h, em São Januário.

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"Costumo dizer que o Palmeiras é o time da minha vida e o Vasco é o time do meu coração. Feliz de ver esse confronto, com certeza vou assistir. É impossível dizer para quem vou torcer. Vai ser um grande jogo, que vença o melhor. São dois times que têm um lugar enorme no meu coração e que são importantes para mim", disse Luan, em entrevista ao DIA. "Costumo dizer que o Palmeiras é o time da minha vida e o Vasco é o time do meu coração. Feliz de ver esse confronto, com certeza vou assistir. É impossível dizer para quem vou torcer. Vai ser um grande jogo, que vença o melhor. São dois times que têm um lugar enorme no meu coração e que são importantes para mim", disse Luan, em entrevista ao

Primeiros passos no profissional

Cria da Colina, Luan iniciou sua trajetória no profissional do Cruz-Maltino em 2012. Ele fez sua estreia em setembro daquele ano, no empate por 1 a 1 com o Náutico, pelo Campeonato Brasileiro. O defensor se firmou de vez no elenco principal em 2014, atuando na equipe até 2017. Durante o período, foram 165 jogos, com 12 gols e uma assistência, além da conquista de dois títulos cariocas.



Ele destacou a importância do Vasco em sua formação pessoal e profissional, além de demonstrar satisfação com a fase vivida pelo clube. "No Vasco foi onde me formei como homem. Cheguei com 13 anos, moldou todo o meu caráter. Sou uma pessoa que viveu o clube, estou feliz por esse novo momento, acho que o torcedor merecia. Sinto que vêm muitos bons anos pela frente para o Vasco", afirmou.

Momento do Vasco

O Cruz-Maltino passa por bom momento nos últimos anos na Copa do Brasil. É a terceira vez seguida que o clube carioca chega às semifinais da competição. Em 2024, caiu para o Atlético-MG. Já em 2025, chegou à decisão, mas perdeu para o Corinthians e ficou com o vice.



"O Vasco é um time que vem numa crescente. Gosto de acompanhar os jogos, gosto de ver. Contratou bem, tem tudo para se estabilizar e viver anos de glória como vem vivendo o Palmeiras", avaliou Luan.

Passagem pelo Palmeiras

Em 2017, Luan foi vendido ao Palmeiras, onde viveu seu melhor período na carreira, sendo multicampeão. Por lá, conquistou 12 títulos: duas Copas Libertadores da América (2020 e 2021), três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). Ao todo, foram 259 jogos, com oito gols e seis assistências.

O zagueiro também ressaltou a estrutura do Verdão e a estabilidade do clube nos últimos anos: "O Palmeiras tem uma estabilidade de muito tempo. Merece viver isso, brigar por tudo o que briga porque é um clube muito correto, redondo. As coisas funcionam, tem uma estrutura absurda. Sou privilegiado por ter vivido o dia a dia nesse clube, porque é um clube diferente".

Retorno ao Brasil

Após passagem pelo Palmeiras, Luan se transferiu para o Toluca, em 2024, onde permanece até hoje. Pelo clube mexicano, ganhou recentemente a Copa dos Campeões da Concacaf e garantiu vaga no Intercontinental, aguardando a definição do campeão da Libertadores para descobrir quem será o seu adversário. Mesmo em bom momento fora do país, o zagueiro não descartou um retorno ao futebol brasileiro e aos antigos clubes no futuro.



"Se um dia tiver que voltar pro Brasil, quero voltar primeiro para jogar e encerrar minha carreira. Espero que seja para um desses times (Vasco ou Palmeiras). São dois times que tenho muita identificação, são que têm um lugar muito importante na minha vida, onde fui muito feliz. Então, sinto que as coisas vão acontecer como têm que acontecer", declarou.



"Não sou muito de pensar no amanhã. Estou feliz, respeito muito o clube, sou uma pessoa muito querida aqui. Seria injusto da minha parte dizer ou pensar numa saída sendo que tenho um contrato a cumprir", concluiu.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob a supervisão de Theo Faria