Pedro Emanuel instruindo a equipe na beira do gramadoMatheus Lima/Vasco
Palmeiras x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino vem em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil, após ter amargado o vice-campeonato na edição anterior
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Luan projeta Vasco x Palmeiras e destaca ligação com os dois clubes
Em entrevista ao DIA, o zagueiro relembrou sua trajetória e comentou o momento de ambos os times antes da semifinal da Copa do Brasil
Pedrinho ironiza Maracanã oferecido ao Vasco: 'Se acham espertos'
Presidente do Cruz-Maltino apontou diferença de tratamento do Consórcio Fla-Flu quanto ao estádio, e tratou convite como 'brincadeira'
Andrés Gómez desfalcará o Vasco na semifinal da Copa do Brasil
Com dores no pé esquerdo, o atacante não estará à disposição para encarar o Palmeiras, neste domingo (1º), no Nubank Parque
Vasco consegue liberação para aumento de público contra o Palmeiras
O Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia e o Corpo de Bombeiros deram parecer favorável à ampliação de forma extraordinária
Vasco anuncia novo patrocinador para semifinais da Copa do Brasil
Brasilux Tintas estampará a camisa cruz-maltina nos dois jogos contra do Palmeiras; o primeiro será neste domingo (1º), no Nubank Parque
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