Pedro Emanuel instruindo a equipe na beira do gramado - Matheus Lima/Vasco

Pedro Emanuel instruindo a equipe na beira do gramadoMatheus Lima/Vasco

Publicado 01/11/2026 08:39 | Atualizado 01/11/2026 08:59

O Vasco vai encarar o Palmeiras neste domingo (1º), em busca de sua segunda final consecutiva na Copa do Brasil. A bola vai rolar às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pela partida de ida da semifinal. O Cruz-Maltino vem com força máxima, depois de ter poupado a equipe na quinta-feira (29), na derrota para o Flamengo.

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Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo (TV aberta), do SporTV (TV fechada), do Premiere (pay-per-view), da GE TV (YouTube) e do Prime Video (streaming).

Como chega o Vasco

A equipe comandada por Pedro Emanuel chega com a moral em baixa, após ter sofrido uma goleada por 4 a 1 para o grande rival Rubro-Negro, com o time misto, ao longo da semana, e com uma eliminação amarga na semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors na semana anterior. Além disso, a equipe terá o desfalque de Andrés Gómez , que segue com dores no pé esquerdo.

O defensor Carlos Cuesta segue em recuperação por conta de uma lesão no quadril e não estará disponível para o jogo.

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Diante disso, o time que será escalado pelo comandante português deve ser: Léo Jardim; Cuiabano, Robert Renan, Saldivia e Paulo Henrique; Sosa, Lescano, Thiago Mendes; Colidio, Hinestroza e Brenner.

Como chega o Palmeiras

Ao contrário de seu adversário, o Palmeiras está vivendo um de seus ápices na temporada, apesar de ter empatado com o Santos na última rodada do Brasileirão e visto o Flamengo disparar na liderança. Na semana anterior, o Alviverde se classificou para a final da Copa Libertadores nos pênaltis, por 5 a 3, contra o Fluminense.

O treinador português Abel Ferreira conta com o reforço de Vitor Roque como opção para o ataque de sua equipe e, com isso, há uma expectativa de que ele vá escalar uma equipe mais ofensiva, abrindo mão de um meia ou de Jhon Arias. Por outro lado, Ramón Sosa segue de fora por uma lesão muscular sofrida na coxa direita, e Paulinho também segue em recuperação após sentir incômodo na panturrilha.

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Assim, o Verdão deve entrar em campo com a seguinte escalação: Carlos Miguel; Barboza, Gustavo Gómez e Murilo; Piquerez, Marlon Freitas (Lucas Evangelista) , Andreas Pereira, e Giay; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Guilherme Dias Camilo (MG)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)