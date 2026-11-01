Anuncio de contratação do Andrey Santos no Manchester United, em julho deste ano - Divulgação/Manchester United

Anuncio de contratação do Andrey Santos no Manchester United, em julho deste anoDivulgação/Manchester United

Publicado 01/11/2026 10:52

O volante revelado pelo Vasco , Andrey Santos, recordou sua escolha de voltar para o Cruz-Maltino, em vez de ir para o Palmeiras, após ter sido vendido para o Chelsea, em entrevista à 'ESPN'. O retorno ocorreu por conta de problemas com o visto para trabalhar em território inglês, e ele garante que a decisão foi passional.

"Lembro que, quando eu assinei com o Chelsea, eu não tinha visto, só tinha jogado a Série B e tinha que voltar para um time da Série A, que jogasse Libertadores (...) Meu coração estava partido, todo mundo sabe do carinho que eu tenho pelo Vasco, da gratidão, do meu amor", disse o jogador, comentando sobre a oportunidade.

A questão acerca do visto de trabalho se deu por conta do sistema inglês que regula as permissões do governo local para jogadores de futebol. Como atuava na segunda divisão do futebol brasileiro, Andrey não alcançou a pontuação necessária, devido à baixa valorização da liga.

Os critérios de avaliação para pontuação dizem respeito à porcentagem de jogos disputados, aos títulos conquistados e à relevância das competições jogadas. Andrey acabou fazendo apenas 3 pontos em todo o seu período com a camisa do Vasco, pois atuou somente na Série B e, apesar do acesso, nem sequer conquistou o título da divisão de acesso.

Diante desse cenário, o Palmeiras se tornaria um atrativo pela alta competitividade e por disputar a Libertadores, competição equivalente à Champions League para o sistema inglês.

Assim, o jovem volante se viu tentado pela situação e admitiu que chegou a viajar para São Paulo e organizou tudo para concretizar a transferência, mas, em um ato de amor e fidelidade ao clube que o revelou, optou por não assinar e, ainda por cima, retornou ao Cruz-Maltino naquela oportunidade.

"E pesava muito a questão de o Palmeiras estar na Libertadores. Estava tudo certo, cheguei a viajar para São Paulo, ver casa, mas juntei com a minha família, o coração falou um pouco mais alto e falei que tinha de voltar para o Rio, para o Vasco, clube do coração", garantiu Andrey.

Em seu retorno, o meio-campista permaneceu no clube de seu coração por apenas 6 meses e não conseguiu contribuir da forma que esperava. Ele jogou 11 partidas e marcou um gol. Quando deixou a equipe, o clube ocupava o 19º lugar, com seis pontos somados.

Leia mais: Luan projeta Vasco x Palmeiras e destaca ligação com os dois clubes

Mesmo com a frustração, o jogador do Manchester United falou que não se arrepende da decisão que foi tomada na época: "Não me arrependo, a segunda passagem não foi o esperado como a primeira. Tenho uma gratidão enorme por este clube", finalizou.