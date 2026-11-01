Anuncio de contratação do Andrey Santos no Manchester United, em julho deste anoDivulgação/Manchester United
Ex-Vasco, Andrey Santos relembra recusa ao Palmeiras: 'Por amor'
Meio-campista revelado pelo Cruz-Maltino explica como foi sua volta ao Brasil após ter problemas com seu visto na Inglaterra
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Palmeiras x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem
Cruz-Maltino vem em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil, após ter amargado o vice-campeonato na edição anterior
Luan projeta Vasco x Palmeiras e destaca ligação com os dois clubes
Em entrevista ao DIA, o zagueiro relembrou sua trajetória e comentou o momento de ambos os times antes da semifinal da Copa do Brasil
Pedrinho ironiza Maracanã oferecido ao Vasco: 'Se acham espertos'
Presidente do Cruz-Maltino apontou diferença de tratamento do Consórcio Fla-Flu quanto ao estádio, e tratou convite como 'brincadeira'
Andrés Gómez desfalcará o Vasco na semifinal da Copa do Brasil
Com dores no pé esquerdo, o atacante não estará à disposição para encarar o Palmeiras, neste domingo (1º), no Nubank Parque
Vasco consegue liberação para aumento de público contra o Palmeiras
O Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Polícia e o Corpo de Bombeiros deram parecer favorável à ampliação de forma extraordinária
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