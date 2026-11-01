Palmeiras venceu o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil - Cesar Greco / Palmeiras

Palmeiras venceu o Vasco pela semifinal da Copa do BrasilCesar Greco / Palmeiras

Publicado 01/11/2026 18:00 | Atualizado 01/11/2026 18:06

O Palmeiras largou na frente na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Jogando em casa, o Alviverde aproveitou o mando de campo e venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (1), no Nubank Parque, em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal. O meia Maurício marcou o único gol da partida ainda durante o primeiro tempo. A disputa, porém, segue em aberta e será definida no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Palmeiras pode até empatar para avançar à final da Copa do Brasil. Já o Vasco, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença. O jogo de volta será realizado no próximo domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. Antes, o Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 19h30, contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Brasileirão.

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Palmeiras domina o primeiro tempo e abre vantagem na semifinal

O Palmeiras dominou o primeiro tempo. Jogando em casa, o Alviverde controlou as ações, teve mais volume e criou três grandes chances de abrir o placar antes dos 15 minutos. Na primeira oportunidade, Flaco López recebeu cruzamento e desviou na pequena área, mas mandou por cima do gol. Depois, Giay não aproveitou a saída errada de Léo Jardim e, mesmo com a meta vazia, isolou.

A superioridade do Palmeiras foi transformada em gol aos 23 minutos. Marlon Freitas recebeu pelo lado esquerdo e encontrou Maurício na área, que bateu no canto e balançou as redes. Após abrir o placar, o Alviverde diminuiu o ritmo, e o Vasco passou a ter mais controle da posse de bola. O Cruz-Maltino, no entanto, não conseguiu criar nenhuma chance de perigo.

O panorama mudou no segundo tempo. O Palmeiras não teve o mesmo volume do primeiro tempo, enquanto o Vasco ameaçou uma reação. Cuiabano, que entrou no intervalo, perdeu uma chance clara aos 13 minutos. Porém, aos 32, o zagueiro Saldivia foi expulso após cometer falta em Vitor Roque. A expulsão do chileno freou uma possível reação e deu campo para o time paulista.

Mesmo com um a mais na reta final, o Palmeiras não foi efetivo. O Alviverde teve o controle da posse de bola e empurrou o Vasco no campo defensivo, mas não conseguiu encontrar espaços no último terço. Com isso, restou ao time paulista empilhar chutes de fora da área, mas sem perigo. Com isso, a vantagem mínima permaneceu até o apito final.

PALMEIRAS 1 x 0 VASCO

Copa do Brasil - Jogo de ida da semifinal

Data: 01/11/2026

Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)

Público: 40.570

Renda: R$ 4.497.644,55

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza (Arthur); Giay (Belé), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira), Mauricio (Vitor Roque) e Piquerez; Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Ramon Rique); Adson (Brenner), Bruno Duarte (Marino Hinestroza) e Colidio (Gabriel Pereira). Técnico: Pedro Emanuel

Gols: Maurício, aos 23' do 1ºT (1-0)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Guilherme Dias Camilo (MG)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Barboza, Lucas Evangelista (PAL); Saldivia, Piton, Lescano (VAS)

Cartão vermelho: Saldivia (VAS)