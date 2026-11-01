Mário Junqueira, à esquerda, é sócio de Marcos Lamacchia - Divulgação

Mário Junqueira, à esquerda, é sócio de Marcos LamacchiaDivulgação

Publicado 01/11/2026 17:30

Presidente da Almirante Participações e Empreendimentos S.A. e sócio de Marcos Lamacchia, Mário Junqueira abriu o jogo sobre a compra da SAF do Vasco. Presente para acompanhar o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil , o dirigente negou que haja conflito de interesses na transação, polêmica levantada por seu parceiro ser enteado de Leila Pereira, mandatária do Palmeiras.

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"Nós já respondemos tudo o que foi solicitado. Não há conflito de interesses. A Almirante é do Marcos Lamacchia e minha, eu vou administrar e esse é o projeto. Não tem nada. Fosse assim, a gente não entrava com time misto contra o Flamengo. Hoje a gente não ganharia, e nós vamos ganhar porque estou muito ansioso para isso. Não há conflito. É uma coisa que precisa ser esclarecida pela Ansref, mas não há conflito", afirmou Mário Junqueira, em entrevista à "ge tv".

Citada pelo empresário, a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Ansref) tem sido a responsável por acompanhar o processo de recuperação judicial e a venda da SAF do Vasco. Ela, inclusive, foi notificada pelo rival Flamengo sobre as movimentações do clube , em movimento que gerou tensão nos bastidores.

Junqueira ironiza 777 Partners

O presidente da Almirante também tratou de passar segurança aos vascaínos sobre a compra da SAF. Para isso, ele usou a 777 Partners, empresa estadunidense que possuía as ações do clube até 2024, como modelo negativo, oposto ao que pretende implementar. O principal ponto de diferença entre os dois projetos, segundo ele, é a transparência.

"Nós temos CNPJ, somos do Brasil, você me encontra aqui. Não é uma 777, que você não sabia nem quem era o dono. Este projeto você vai ter a quem cobrar. Vai pegar base, CT, é um projeto que dá um crescimento constante e consistente para um time de futebol em alguns anos se tornar campeão e voltar a ser o gigante que o Vasco merece ser", prosseguiu.



Compra da SAF do Vasco foi concluída

No último dia 23, a Assembleia Geral do Vasco aprovou a venda de 90% da SAF do clube à Almirante Participações S/A, do empresário Marcos Lamacchia e do presidente Mário Junqueira. 4.675 votaram a favor, com 437 votos contra e 48 abstenções. Com isso, a transferência das ações para a empresa foi concretizada após um processo que demorou meses.

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Os investimentos previstos pela Almirante Participações incluem exclusivamente R$ 500 milhões para o futebol, R$ 150 milhões para infraestrutura do CT e da base, entre outros. A empresa ainda assumirá a cobertura de todo o déficit do caixa nos próximos cinco anos, o que dá um cálculo aproximado de R$ 1,5 bilhão.