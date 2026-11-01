Santiago Sosa é um dos pilares do meio-campo do Vasco - Reprodução / TV Globo

Santiago Sosa é um dos pilares do meio-campo do VascoReprodução / TV Globo

Publicado 01/11/2026 18:30

Volante do Vasco , Santiago Sosa analisou a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras , neste domingo (1º), no Nubank Parque, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino foi dominado pelo Verdão durante praticamente todo o confronto, principalmente no primeiro tempo, quando Maurício balançou a rede. Depois do intervalo, o Gigante da Colina conseguiu equilibrar um pouco as ações e sofrer menos – mesmo com a expulsão de Saldivia, aos 32 minutos.

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“Queríamos ganhar. É um rival muito difícil, um estádio muito complicado de jogar. Mas acho que fomos bem para a forma como correu o jogo. Fizemos uma grande partida. Aguentamos bem, acredito que a série está aberta”, disse o jogador, em entrevista logo depois do duelo.



“Estamos com muita fé (de que podemos reverter o resultado). Não queríamos perder, mas são um time muito qualificado. Seguimos confiantes”, complementou. “Queríamos ganhar. É um rival muito difícil, um estádio muito complicado de jogar. Mas acho que fomos bem para a forma como correu o jogo. Fizemos uma grande partida. Aguentamos bem, acredito que a série está aberta”, disse o jogador, em entrevista logo depois do duelo.“Estamos com muita fé (de que podemos reverter o resultado). Não queríamos perder, mas são um time muito qualificado. Seguimos confiantes”, complementou.

A partida de volta acontecerá no domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. O Vasco precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Em caso de empate no placar agregado, a definição da classificação será nos pênaltis.

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Antes de encarar o Palmeiras para decidir quem chegará à final da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino terá de focar no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Athletico-PR, quarta-feira (4), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada da competição nacional. Antes de encarar o Palmeiras para decidir quem chegará à final da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino terá de focar no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Athletico-PR, quarta-feira (4), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada da competição nacional.

Situação do Vasco em 2026

Eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana para o Boca Juniors, o Vasco vê na Copa do Brasil a chance de terminar a temporada com um troféu. Se passar pelo Palmeiras, enfrentará Grêmio ou Atlético-MG na decisão. No Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino luta para fugir do rebaixamento.



Neste momento, o Gigante da Colina ocupa a 13ª posição na tabela da competição nacional, com 38 pontos. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36.

Os jogos que restam ao Vasco

. Athletico-PR x Vasco (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro