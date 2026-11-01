Santiago Sosa é um dos pilares do meio-campo do VascoReprodução / TV Globo
“Queríamos ganhar. É um rival muito difícil, um estádio muito complicado de jogar. Mas acho que fomos bem para a forma como correu o jogo. Fizemos uma grande partida. Aguentamos bem, acredito que a série está aberta”, disse o jogador, em entrevista logo depois do duelo.
“Estamos com muita fé (de que podemos reverter o resultado). Não queríamos perder, mas são um time muito qualificado. Seguimos confiantes”, complementou.
Antes de encarar o Palmeiras para decidir quem chegará à final da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino terá de focar no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Athletico-PR, quarta-feira (4), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada da competição nacional.
Situação do Vasco em 2026
Neste momento, o Gigante da Colina ocupa a 13ª posição na tabela da competição nacional, com 38 pontos. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36.
Os jogos que restam ao Vasco
. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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