Admar Lopes, atual diretor executivo de futebol do Vasco - Reprodução / Vasco TV

Admar Lopes, atual diretor executivo de futebol do VascoReprodução / Vasco TV

Publicado 01/11/2026 19:33

Diretor do Vasco , Admar Lopes ficou muito irritado com a arbitragem na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras , neste domingo (1º), no Nubank Parque, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O português não poupou críticas a Anderson Daronco, juiz responsável por apitar o confronto. Ele reclamou da expulsão de Saldivia – que levou dois amarelos – e de um pênalti não marcado por toque na mão de Barboza. Ambos os lances aconteceram no decorrer do segundo tempo.

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“Venho aqui para comentar a prestação vergonhosa do senhor Anderson Daronco. Desde o início do jogo, mostrou para o que vinha. Houve um lance do Colidio perigosíssimo, uma oportunidade de gol e ele não deu o cartão amarelo. No primeiro amarelo do Saldivia, foi um lance sem qualquer perigo”, iniciou o dirigente, antes da entrevista coletiva de Pedro Emanuel.



“Uma dualidade de critérios gritante. Ele mostrou na condução do jogo para o que vinha. Numa decisão de semifinal da Copa do Brasil. Temos que apelar na CBF para ter muito cuidado com as nomeações”, completou.



Admar Lopes também comentou a atuação de Rodrigo D'Alonso Ferreira, que estava no comando do VAR: “Os senhores do VAR de Santa Catarina vieram passar o fim de semana em São Paulo. Não fizeram o trabalho deles. Dois lances capitais que eram o segundo amarelo e o lance de pênalti do Barboza. Admito que o senhor Daronco não tinha a melhor visão, mas o VAR não teve qualquer intervenção. Temos que refletir o que o VAR está fazendo no futebol brasileiro. Esses erros capitais só envergonham o futebol brasileiro em uma decisão como essa”. “Venho aqui para comentar a prestação vergonhosa do senhor Anderson Daronco. Desde o início do jogo, mostrou para o que vinha. Houve um lance do Colidio perigosíssimo, uma oportunidade de gol e ele não deu o cartão amarelo. No primeiro amarelo do Saldivia, foi um lance sem qualquer perigo”, iniciou o dirigente, antes da entrevista coletiva de Pedro Emanuel.“Uma dualidade de critérios gritante. Ele mostrou na condução do jogo para o que vinha. Numa decisão de semifinal da Copa do Brasil. Temos que apelar na CBF para ter muito cuidado com as nomeações”, completou.Admar Lopes também comentou a atuação de Rodrigo D'Alonso Ferreira, que estava no comando do VAR: “Os senhores do VAR de Santa Catarina vieram passar o fim de semana em São Paulo. Não fizeram o trabalho deles. Dois lances capitais que eram o segundo amarelo e o lance de pênalti do Barboza. Admito que o senhor Daronco não tinha a melhor visão, mas o VAR não teve qualquer intervenção. Temos que refletir o que o VAR está fazendo no futebol brasileiro. Esses erros capitais só envergonham o futebol brasileiro em uma decisão como essa”.

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Agenda do Vasco

O embate de volta entre Vasco e Palmeiras acontecerá no domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. O Cruz-Maltino precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Em caso de empate no placar agregado, a definição da classificação será nos pênaltis.



Antes de encarar o Verdão para sacramentar quem chegará à final da Copa do Brasil, o Gigante da Colina terá de focar no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Athletico-PR, quarta-feira (4), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada da competição nacional.

Os jogos que restam ao Vasco em 2026

. Athletico-PR x Vasco (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro