Admar Lopes, atual diretor executivo de futebol do VascoReprodução / Vasco TV
“Venho aqui para comentar a prestação vergonhosa do senhor Anderson Daronco. Desde o início do jogo, mostrou para o que vinha. Houve um lance do Colidio perigosíssimo, uma oportunidade de gol e ele não deu o cartão amarelo. No primeiro amarelo do Saldivia, foi um lance sem qualquer perigo”, iniciou o dirigente, antes da entrevista coletiva de Pedro Emanuel.
“Uma dualidade de critérios gritante. Ele mostrou na condução do jogo para o que vinha. Numa decisão de semifinal da Copa do Brasil. Temos que apelar na CBF para ter muito cuidado com as nomeações”, completou.
Admar Lopes também comentou a atuação de Rodrigo D'Alonso Ferreira, que estava no comando do VAR: “Os senhores do VAR de Santa Catarina vieram passar o fim de semana em São Paulo. Não fizeram o trabalho deles. Dois lances capitais que eram o segundo amarelo e o lance de pênalti do Barboza. Admito que o senhor Daronco não tinha a melhor visão, mas o VAR não teve qualquer intervenção. Temos que refletir o que o VAR está fazendo no futebol brasileiro. Esses erros capitais só envergonham o futebol brasileiro em uma decisão como essa”.
Agenda do Vasco
Antes de encarar o Verdão para sacramentar quem chegará à final da Copa do Brasil, o Gigante da Colina terá de focar no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Athletico-PR, quarta-feira (4), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada da competição nacional.
Os jogos que restam ao Vasco em 2026
. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.