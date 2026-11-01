Sob o comando de Pedro Emanuel, o Vasco decidirá a vaga em São Januário - Dikran Sahagian / Vasco

Sob o comando de Pedro Emanuel, o Vasco decidirá a vaga em São JanuárioDikran Sahagian / Vasco

Publicado 01/11/2026 21:27

Técnico do Vasco , Pedro Emanuel ressaltou que confia na volta por cima depois da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras , neste domingo (1º), no Nubank Parque, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A partida decisiva acontecerá daqui a uma semana, dia 8, em São Januário, às 17h (de Brasília). O Cruz-Maltino precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Em caso de empate no placar agregado, a definição da classificação será nos pênaltis.

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“Ver a nossa torcida presente hoje, nos empurrando, é porque confiam. Assim como nós confiamos. Respeitamos o que é o Palmeiras, mas estamos dentro do jogo. Estamos no intervalo perdendo por 1 a 0, mas dentro do jogo. Sabíamos que o Palmeiras dentro de casa é muito forte e empurra as equipes para trás”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.



“Precisávamos ser agressivos nos duelos e ganhar primeiras e segundas bolas. No primeiro tempo não fizemos isso. A partir do meio começamos a equilibrar, mas nos primeiros trinta minutos recusamos a responsabilidade do jogo”, analisou. “Ver a nossa torcida presente hoje, nos empurrando, é porque confiam. Assim como nós confiamos. Respeitamos o que é o Palmeiras, mas estamos dentro do jogo. Estamos no intervalo perdendo por 1 a 0, mas dentro do jogo. Sabíamos que o Palmeiras dentro de casa é muito forte e empurra as equipes para trás”, iniciou o comandante, em entrevista coletiva.“Precisávamos ser agressivos nos duelos e ganhar primeiras e segundas bolas. No primeiro tempo não fizemos isso. A partir do meio começamos a equilibrar, mas nos primeiros trinta minutos recusamos a responsabilidade do jogo”, analisou.

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Antes de encarar o Palmeiras para sacramentar quem chegará à final da Copa do Brasil, o Vasco terá de focar no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Athletico-PR, quarta-feira (4), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada da competição nacional. Antes de encarar o Palmeiras para sacramentar quem chegará à final da Copa do Brasil, o Vasco terá de focar no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso será contra o Athletico-PR, quarta-feira (4), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada da competição nacional.

Outras respostas de Pedro Emanuel

. Expulsão de Saldivia: “Sabe do que chamo isso? Inexperiência. Não estamos habituados a lidar com esse tipo de momento. Juventude. São jogadores de 23, 24 anos, que passaram poucas vezes por isso. Os jogadores estão vivendo uma situação de pressão e tensão. Na Bombonera aconteceu com o Andrés. Hoje, com o Saldivia. A situação do Saldivia foi diferente, com dois amarelos. Um dos lances acredito que não seja para amarelo, mas o árbitro decidiu. Quando estamos com um amarelo, não podemos arriscar tanto. Nos custou caro, mais a ele, que vai ficar fora. Isso faz as equipes crescerem e os jogadores amadurecerem. Só estando lá, cometendo e corrigindo, eles vão crescer”.



. Falta de efetividade: “É natural que nos incomode (a falta de eficácia no ataque) principalmente contra equipes desse nível. Estamos falando de um nível top. Estamos falando de uma equipe que está na final da Libertadores e disputa o Brasileiro. Obviamente está entre as duas melhores equipes do Brasileiro, com um elenco de muita qualidade. Sabíamos que iríamos jogar também com a melhor defesa do campeonato e que, nas oportunidade que tivéssemos, precisávamos marcar”.

. Espírito dos jogadores: “Fiquei satisfeito com o espírito. É preciso ter uma mentalidade muito forte, que está sendo construída no Palmeiras há seis anos. Tenho que dar parabéns ao Abel que construiu essa capacidade mística num clube de vitória. Isso se constrói ao longo do tempo, com elenco. Estamos no início do processo. Queremos terminar bem o campeonato e dar o nosso máximo na volta em São Januário diante da nossa torcida”.

. Situação de Andrés Gómez: “O Andrés tem uma lesão que o departamento médico pode explicar melhor. Mas é uma lesão que tem melhorado bastante. Acredito que estará (no próximo jogo). Não queremos arriscar nada para colocar em risco o final da temporada. Hoje arriscamos um pouco com o Marino, e eu sou o culpado porque o Marino queria muito vir. Por vezes, temos que ouvir o nosso corpo e aceitar a realidade. Acredito que os dois estarão disponíveis na próxima quarta-feira para ir ao jogo se necessário”.

. Foco no Campeonato Brasileiro: “Vamos ter adversários difíceis e estamos num momento decisivo no campeonato, vamos nos desligar e focar. Hoje e amanhã provavelmente não sei se é possível desligar de tudo o que aconteceu no jogo, mas, depois de amanhã, vamos focar. E se tem uma coisa que esse elenco tem me mostrado é que tem um espírito de missão muito grande. Ainda não conquistamos nada, estamos longe do que eu acredito que pode ser o que nós ainda podemos fazer nesses seis jogos que faltam e, por isso mesmo, o foco tem que ser total”.