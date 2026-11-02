Jhon Arias em ação pelo Palmeiras diante do Vasco, no Nubank ParqueCesar Greco / Palmeiras

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Rodrigo Souza
O Vasco segue vivo na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Vice-campeão no ano passado, o Cruz-Maltino convive com um incômodo jejum de 15 anos sem títulos e vê na competição nacional a grande chance de dar um fim nesta história. Apesar da derrota para o Palmeiras por 1 a 0, neste último domingo (1), em São Paulo, a confiança é de que o fator casa pode fazer a diferença.
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"Não vamos jogar no Maracanã, vamos jogar em São Januário. Isso o estado de espírito pode ser diferente. Mas sabemos que jogamos, quer com o Palmeiras ou o Boca nestas semifinais, contra grandes equipes que estão sempre presentes nas disputas das conquistas nestas grandes competições", disse o técnico Pedro Emanuel, demonstrando confiança na reviravolta do Vasco.
Jogando fora de casa, o Vasco teve dificuldades no primeiro tempo e foi dominado pelo Palmeiras. Nos primeiros 15 minutos, o time paulista criou duas chances claras, mas não aproveitou. De tanto insistir, o Alviverde abriu o placar aos 23, com Maurício. Após marcar, os donos da casa diminuíram o ritmo e permitiram o Cruz-Maltino ter mais controle da bola.
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No segundo tempo, o Vasco teve mais confiança para jogar e conseguiu equilibrar as ações. Mas a falta de eficiência do ataque voltou a atormentar os vascaínos. Cuiabano teve a melhor chance do time, mas chutou para fora. A reação caiu por terra aos 32 minutos, quando o zagueiro Saldivia foi expulso. A partir disso, o Palmeiras voltou a ter mais controle, mas não conseguiu ampliar a vantagem.
"Respeitamos o que é o Palmeiras, mas estamos dentro do jogo. Estamos no intervalo perdendo por a 1 a 0, mas dentro do jogo. Sabíamos que o Palmeiras dentro de casa é muito forte e empurra as equipes para trás. Precisávamos ser agressivos nos duelos e ganhar primeiras e segundas bolas. No primeiro tempo não fomos isso. No meio começamos a equilibrar", completou Pedro Emanuel.
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Valendo vaga na final da Copa do Brasil, o Vasco reencontra o Palmeiras no próximo domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. Para avançar à decisão, o Cruz-Maltino precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um de vantagem, a disputa será nos pênaltis. O time paulista, por sua vez, pode até empatar. Antes, o Gigante da Colina encara o Athletico-PR, na quarta (4), às 19h30, fora de casa, pela 34ª rodada do Brasileirão.
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Jhon Arias em ação pelo Palmeiras diante do Vasco, no Nubank Parque
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