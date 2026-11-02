Jhon Arias em ação pelo Palmeiras diante do Vasco, no Nubank ParqueCesar Greco / Palmeiras
Vasco segue vivo e confia em São Januário por final da Copa do Brasil
Cruz-Maltino perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, em São Paulo, mas vê saldo positivo e acredita em virada dentro da própria casa
CBF não divulga análise do VAR de suposto pênalti em Palmeiras x Vasco
Possível toque de mão do zagueiro alviverde Barboza dentro da área foi um dos lances mais polêmicos do duelo deste domingo (1º)
Meia do Palmeiras explica lance curioso contra o Vasco: 'Juro que vi'
Lucas Evangelista pediu toque de mão junto com os cruz-maltinos em lance de possível pênalti do zagueiro Barboza, no jogo deste domingo (1º)
Arias aprova arbitragem em Palmeiras x Vasco: ‘Jogo correto’
Meia-atacante do Verdão não viu problema na atuação de Anderson Daronco na ida da semifinal da Copa do Brasil; Cruz-Maltino ficou na bronca
Falta de experiência e de eficácia do ataque liga alerta no Vasco
Cruz-Maltino perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, no último domingo (1), mas segue vivo na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil
Lucas Piton chega à marca de 200 partidas pelo Vasco
Lateral-esquerdo está no clube desde 2022 e alcançou o número de jogos no último domingo (1º), contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil
Vasco segue vivo e confia em São Januário por final da Copa do Brasil
Cruz-Maltino perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, em São Paulo, mas vê saldo positivo e acredita em virada dentro da própria casa
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